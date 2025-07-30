

Droits de douanes: 25 pays suspendent leurs envois postaux vers les Etats-Unis (ONU)

Genève, Suisse | AFP | mardi 26/08/2025 - L'agence postale de l'ONU a recensé mardi un total de 25 pays ayant décidé de suspendre leurs livraisons de colis vers les États-Unis, en raison des incertitudes liées à l'impact de droits de douane imminents décidés par le président américain Donald Trump.



L'administration Trump a décidé, avec effet au 29 août, de supprimer l'exemption de droits de douane qui bénéficiait jusqu'alors aux petits colis postaux (les envois de marchandises d'une valeur égale ou inférieure à 800 dollars).



Cette décision a suscité une vague d'annonces de la part de services postaux, en Belgique, en Allemagne, en Espagne, en France, en Inde ou en Australie, de suspendre les envois de colis à destination des États-Unis.



"Les opérateurs postaux de 25 pays membres ont déjà informé de la suspension de leurs services postaux vers les États-Unis, invoquant des incertitudes liées notamment aux services de transit", a indiqué l'Union postale universelle (UPU) dans un communiqué.



"Ces suspensions resteront en vigueur dans l'attente de plus amples informations sur la mise en œuvre des mesures annoncées par les autorités américaines", a ajouté l'institution onusienne.

