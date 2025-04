Droits de douane: quelles sont les exportations de la France vers les Etats-Unis?

Paris, France | AFP | jeudi 02/04/2025 - Donald Trump a lancé mercredi une offensive commerciale mondiale de grande ampleur sans épargner les plus de 47 milliards d'euros d'exportations françaises de biens vers les Etats-Unis, qui seront taxés à 20%.



Les Etats-Unis sont le 4e marché à l'export de la France, derrière l'Allemagne, l'Italie et la Belgique, selon les douanes françaises.



La France importe davantage de biens qu'elle n'en exporte aux Etats-Unis (52,7 milliards d'euros en 2024), et dépend moins des exportations américaines que d'autres pays européens, comme l'Allemagne (3,8% de son PIB contre 1,6% pour la France).



Mais certains secteurs sont particulièrement exposés à l'exportation vers les Etats-Unis, et risquent de souffrir des 20% de droits de douane annoncés mercredi.



- L'aéronautique en tête -



Un cinquième des exportations de la France vers les Etats-Unis sont liés à l'aéronautique.



La France a exporté pour 9 milliards d'euros de biens de la catégorie "aéronefs et engins spatiaux" aux Etats-Unis en 2024.



L'avionneur européen Airbus, dont le siège opérationnel est situé à Blagnac, dans le sud-ouest de la France, revendique ainsi la position de "premier exportateur de l'industrie aérospatiale américaine."



"Nous avons bien pris note des annonces, et évaluons les impacts potentiels" a déclaré jeudi à l’AFP un porte-parole d'Airbus.



Le géant industriel pourrait être partiellement protégé par son implantation industrielle sur place: il a inauguré en 2015 une usine d’assemblage final à Mobile (Alabama, sud), de laquelle étaient sortis, fin 2024, 500 monocouloirs A320 et A220.



Airbus fait aussi valoir qu’il achète chaque année pour plus de 15 milliards de dollars de pièces à ses quelque 2.000 sous-traitants américains, répartis dans 40 Etats, et affirme qu’il soutient ainsi 275.000 emplois aux Etats-Unis.



Son empreinte industrielle américaine devrait s’agrandir encore en 2025 avec l'inauguration prévue d’une deuxième ligne d’assemblage final pour l'A320, qui créera "1.000 nouveaux emplois" dans la région du Golfe du Mexique.



Dassault Aviation, avionneur français qui vend entre un tiers et la moitié de ses jets privés aux Etats-Unis, avait de son côté indiqué début mars que ses prévisions de résultats pour 2025 dépendaient largement du niveau de droits de douane aux Etats-Unis.



- Le luxe -



Entre les parfums, produits pour la toilette, et les produits de maroquinerie, la France a exporté pour 4,5 milliards d'euros de biens liés au luxe aux Etats-Unis en 2024.



Tous les biens de luxe français, particulièrement prisés aux Etats-Unis, ne sont pas nécessairement des exportations.



Parmi les grands fleurons français, le géant LVMH possèdent des sites de production aux Etats-Unis, où il y réalise un quart de son chiffre d'affaires.



La clientèle du luxe, souvent aisée, est par ailleurs moins sensible au prix, et donc à une éventuelle hausse des droits de douane.



"La maison a presque 190 ans, on en a connu des droits de douane...", relativisait aussi mi-février le gérant du groupe de luxe Hermès Axel Dumas. "Si les droits de douane augmentent, on va augmenter nos prix pour compenser", selon lui.



- La pharmacie, exemptée-

Les produits pharmaceutiques contribuent également grandement aux exportations françaises vers les Etats-Unis: 3,6 milliards d'euros en 2024.



Mais la Maison Blanche a fait savoir dans la soirée que certaines catégories n'étaient pas concernées par les nouveaux de droits de douanes annoncés mercredi, dont les produits pharmaceutiques.



- Le vin et le cognac -



Réputée mondialement pour ses vins de Bordeaux, de Bourgogne ou de Champagne, la France exporte massivement ces alcools aux Etats-Unis.



En 2024, quelque 2,4 milliards d'euros de "vins de raisin" ont traversé l'Atlantique pour les Etats-Unis, ce à quoi il faut ajouter plus d'1,5 milliard d'euros de "boissons alcoolisés distillées", notamment le cognac.



La filière française des vins et spiritueux craint un recul d'environ 800 millions d'euros d'exportations, selon un communiqué publié dans la nuit de mercredi à jeudi.



D'après les annonces faites mercredi, Donald Trump semble avoir abandonné l'idée d'une taxation à 200% des alcools européens qu'il avait envisagée à la mi-mars.



La Fédération française des exportateurs de vins et spiritueux (FEVS) juge tout de même que la décision des Etats-Unis d'appliquer un droit de douane général de 20% sur tous les produits importés de l'Union européenne "entraînera des conséquences extrêmement lourdes sur le secteur des vins et spiritueux français et européens".