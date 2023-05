Drogue: à l’aéroport de Cayenne, le 100% contrôle porte ses fruits

Cayenne, France | AFP | mardi 02/05/2023 - En Guyane, le contrôle de 100% des passagers à l'aéroport de Cayenne mis en place en octobre, a permis de faire baisser drastiquement le nombre de "mules" qui convoient de la cocaïne vers l'Hexagone, et les autorités ont décidé mardi de le prolonger.



Alors que l'aéroport Felix-Eboué était la principale porte de sortie de la drogue avec "80% des 982 kg de cocaïne saisis en Guyane en 2022", d'après le directeur régional des douanes Richard Marie, "de moins en moins de mules sont arrêtées à l'arrivée" à Paris.



"Le mois dernier, nous avons observé une diminution de 60% des mules interpellées à Orly", a assuré le procureur Yves Le Clair, mardi lors d'une conférence de presse commune des douanes et du parquet de Cayenne.



"Nous menons une guerre des flux. Le phénomène des mules a explosé en Guyane lorsque les Hollandais ont procédé au 100% contrôle à (l'aéroport d'Amsterdam-) Schiphol. Notre objectif est donc de modifier les vecteurs et les routes", a précisé le procureur.



Depuis le 1er octobre, chaque passager au départ de Cayenne doit se soumettre à trois niveaux de contrôle. Un premier filtrage est réalisé par la police à l'entrée de l'aérogare, puis les bagages et les passagers sont contrôlés par deux scanners.



"Notre objectif est de rendre inhospitalier l'aéroport. Ce dispositif n'est pas là pour six mois mais amené à durer", a rappelé Richard Marie. "Saisir du produit, ce n'est pas le sujet (...) ce qui représente de la valeur c'est l'acte logistique", c'est-à-dire le transport, a assuré le procureur.



Pour un kilo de cocaïne acheté 3.000 dollars au Suriname - pays voisin du département français de la Guyane, dans le nord-est de l'Amérique du Sud - la revente est estimée par les douanes à 30.000 euros à Paris.



Pour contourner le dispositif, les profils des passeurs évoluent.



En mars et avril, trois affaires de complicité au sein de l'aéroport de Cayenne ont été mises au jour concernant "un salarié d'Air France, deux employés d'une société prestataire de services qui cachaient la drogue dans les toilettes de la zone d'embarquement, et une auxiliaire de la police aux frontières", a détaillé le procureur Yves Le Clair. Ces quatre personnes ont été "mises en examen" d'après le parquet pour avoir participé à l'entrée de cocaïne dans l'aéroport. La policière et le salarié d'Air France sont actuellement en détention provisoire.



Selon un rapport sénatorial de 2020, 15% à 20% de la cocaïne arrivant dans l'Hexagone transiterait par la Guyane.