Drapeaux interdits au second tour à Papeete

Tahiti, le 23 juin 2020 - La mairie de Papeete a annoncé mardi sa décision d'interdire les drapeaux aux alentours des bureaux de vote ce dimanche pour le second tour des municipales, officiellement pour "pour garantir la sécurité publique et des conditions de vote dans un climat apaisé".



Les drapeaux de propagande devront rester au placard, dimanche pour le second tour des élections municipales à Papeete. Il sera en tout cas interdit de les déployer aux abords des bureaux de vote de de la ville. Une décision de la mairie, communiquée mardi, en interdit l’usage dans l’enceinte et autour de l’école Mama’o, dans toutes les rues limitrophes et sur le parking de l’ancien hôpital du samedi 27 juin zéro heure au dimanche 28, 19 heures, "pour garantir la sécurité publique et des conditions de vote dans un climat apaisé".



A l’occasion du premier tour des élections municipales, la mairie aurait constaté de "nombreux débordements liés à la présence de drapeaux, banderoles, oriflammes et bannières" aux abords de l’école primaire Mama’o. Ainsi, malgré les fréquentes interventions des forces de police, l’usage de ce matériel de propagande aurait donné lieu à de nombreux conflits. Des problèmes de sécurité de la circulation piétonne et automobile, constatés le 15 mars, sont également évoqués par la mairie de Papeete pour justifier cette décision atypique. A l’issue du premier tour des élections municipales, le 15 mars dernier, la liste Tapura Ia Ora Papeete, conduite par le maire sortant Michel Buillard, était arrivée en tête avec 49,07% des suffrages exprimés, dans un contexte de forte abstention (54,3%). Elle est talonnée par la liste Papeete To’u Oire de Tauhiti Nena (19,9%) qui a depuis reçu le soutien officiel du Tahoera’a Huiraatira. La liste conduite par Minarii Galenon, A Here Ia Papeete, était sortie en troisième position (18,57%). La liste Te Ora Api O Papeete s’était également qualifiée pour le second tour avec son résultat de 11,21%. Le scrutin de dimanche se jouera dans une quadrangulaire, à Papeete.