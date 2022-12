Dragon leader de la Ligue 1 à la trêve

Tahiti, le 18 décembre 2022 - En profitant, samedi, du forfait de l'Olympic Mahina, Dragon a conservé sa place de leader au classement de la Ligue 1 au moment de la traditionnelle trêve de Noël. Derrière la formation de Titioro, Vénus conserve également sa place de dauphin après son large succès face au Taiarapu FC (9-0). Dans un match très ouvert à Puurai, Tefana a concédé le nul face à Pueu (3-3) et le triple champion en titre, Pirae, s'accroche au podium après avoir dominé Excelsior (11-0).



Avant de ranger leurs crampons et de se parer de leurs habits de Noël, les joueurs de l'élite du football local avaient rendez-vous ce week-end une dernière fois sur les terrains pour le compte de la 8e journée de Ligue 1. Seul leader au classement depuis sa victoire face à Vénus lors de la dernière journée, Dragon n'a même pas eu à jouer, samedi, au stade Pater. Les joueurs de l'Olympic Mahina, actuelle lanterne rouge, ne s'étaient pas présentés pour la rencontre. Conséquence : la formation de Titioro s'offrait la victoire sur tapis vert (3-0), soit leur huitième succès en autant de rencontres depuis le début de la saison. Une victoire qui permet à Efrain Araneda et à ses hommes de conserver leur fauteuil de leader à la trêve.



Teaonui Tehau reprend la tête du classement des buteurs



Derrière le leader Dragon, son dauphin, Vénus, passera également de bonnes fêtes de fin d'année. Après donc leur défaite lors de la dernière journée, les joueurs de Mahina ont passé leur frustration ce week-end sur le Taiarapu FC. À l'arrivée, une victoire 9-0 des coéquipiers de Teonui Tehau, avec en prime cinq buts de leur capitaine. Grâce à ce quintuplé, Filou repasse en tête du classement des buteurs, avec désormais deux réalisations de plus que l'avant-centre de Dragon, Roonui Tinirauarii, qui lui n'a pas pu améliorer son total lors de cette journée. Et au classement de la Ligue 1, Vénus conserve donc sa deuxième place et reste au contact de ses rivaux de Titioro.



Autre match spectaculaire, celui de Tefana face à Pueu. Le capitaine jaune et vert de Faa'a, Jean-Claude Chang Koei Chang, avait pourtant montré la voie aux siens en ouvrant la marque avant la demi-heure (1-0, 20e). La réponse des joueurs de la Presqu'île a été immédiate avec des buts de Matai Papaura (1-1, 24e) et Taieana Teihoarii (2-1, 28e). Puis au retour des vestiaires, Tefana allait d'abord égaliser grâce à Tautua Lucas (2-2, 46e) avant de reprendre l'avantage au score sur un but de Farearii Tuteina (3-2, 59e). Mais la rencontre s'est finalement achevée sur un match nul, lorsque Matai Papaura égalisait pour Pueu (3-3, 70e). Résultat au classement, Tefana reste troisième mais perd de précieux points dans la lutte pour le podium. Une lutte qui l'oppose à Pirae, victorieux de son côté de Excelsior sur le score sans appel de 11-0. Le buteur maison, Benoît Mathon, a notamment inscrit un quadruplé au cours de la rencontre.



Dans les autres rencontres du week-end, on note la victoire de Central face à Tamarii Punaruu sur le score de 4-0 et Temanava a pris le meilleur sur JT en l'emportant 5-3. Place désormais à la traditionnelle trêve de Noël avant la reprise des hostilités le week-end du 13 janvier.