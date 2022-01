Dragon garde le rythme en tête de la Ligue 1

Tahiti, le 30 janvier 2022 - Statu quo en tête de la Ligue 1 à l'issue de la 8e journée. Le leader, Dragon, a bien négocié son déplacement à Teahupo'o où il s'est imposé face à Pueu (2-0). Vénus de son côté a remporté un spectaculaire derby de Mahina face à l'Olympic Mahina (4-3) et s'accroche à sa deuxième place. Tefana pour sa part rate l'occasion de remonter sur le podium après son match nul face à Tiare Tahiti (1-1).



Si Pirae s'est envolé, vendredi, pour les Émirats arabes unis et la Coupe du monde des clubs, la Ligue 1 n'est pas pour autant à l'arrêt. Pour cette 8e journée, le leader, Dragon, devait négocier un déplacement à Teahupo'o pour affronter Pueu. Les joueurs de Titioro, qui ont pu compter sur le retour de leur capitaine Raimana Li Fung-Kuee, ont rapidement pris les choses en main dans la rencontre. L'un des buteur maison, Rainui Tze-Yu, a ouvert la marque sur pénalty dès la 5e minute. Et à la demi-heure de jeu, Rooari Roo, d'une belle tête sur un corner, a fait le break pour Dragon (2-0). Les protégés d'Efrain Araneda ont ensuite bien géré la seconde période pour l'emporter et signer leur huitième succès de la saison. Une nouvelle victoire qui leur permet donc de conserver leur place de leader de la Ligue 1.



Tefana encore freiné à Moorea Si Dragon et Vénus gardent le rythme, la mauvaise opération du week-end est à mettre au crédit de Tefana. Les jaunes et verts et Faa'a, qui se déplaçaient pour la deuxième semaine de suite à Moorea, avaient l'occasion de remonter sur le podium en cas de succès face à Tiare Tahiti. Une victoire que les hommes de Sébastien Labayen pensaient tenir grâce à un but de Farearii Tuteina à l'heure de jeu. Mais dans le temps additionnel, Tefana allait craquer et Teiki Vaea permettait de son côté à Tiare Tahiti d'égaliser (1-1). Le terrain de Afareaitu qui ne réussit pas au club de Faa'a qui a concédé une défaite (face à Temanava) et donc un match nul.



Dans les autres rencontres de cette 8e journée, Central l'a emporté face à Excelsior (2-0) et conserve encore ses chances d'accrocher le podium de la Ligue 1. Enfin dans le choc des promus, Tamarii Punaruu a pris le meilleur sur Temanava (2-1).

