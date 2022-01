Vénus remporte un spectaculaire derby de Mahina

Tahiti, le 28 janvier 2022 – Vénus s'est imposé, jeudi soir, face à l'Olympic Mahina sur le score de 4-3. Menés au score, les hommes de Samuel Garcia ont fait la différence dans la dernière demi-heure pour l'emporter grâce à des buts de Teaonui Tehau et de Tauhiti Keck. Ce succès permet au club à l'étoile de reprendre provisoirement la tête de la Ligue 1.



Pluie de buts, jeudi soir, au stade de Mahina dans le derby opposant Vénus à l'Olympic Mahina, en ouverture de la 8e journée de Ligue 1. Sur le papier, les coéquipiers de Teaonui Tehau, actuels deuxième de Ligue 1 et qui restent sur une belle victoire face à Pirae, partaient largement favoris. Sauf que c'est bien l'OM qui a ouvert le score dès la 4e minute par l'intermédiaire de Tuterai Tetuaroa. Néanmoins, Yann Pennquin-Le Bras puis Teaonui Tehau ont remis Vénus sur de bons rails après le premier quart d'heure de jeu. Mais juste avant la pause, Heiarii Huaatua allait égaliser pour l'OM (2-2).



Au retour des vestiaires l'OM a repris l'avantage grâce à au deuxième but de Tuterai Tetuaroa. Mais Vénus a définitivement fait tourner la rencontre dans la dernière demi-heure. L'insatiable Teaonui Tehau offrait d'abord l'égalisation à son club, puis Tauhiti Keck a inscrit le but de la victoire pour Vénus (4-3).



Ce succès, le huitième en neuf matchs, permet aux hommes de Samuel Garcia de reprendre provisoirement la tête de la Ligue 1 en attendant le déplacement, samedi, de Dragon à Teahupo'o pour affronter Pueu.