Dragon enchaîne contre Vénus, Pirae surpris par Punaruu

Tahiti, le 12 mars 2023 - Au terme de la deuxième journée des playoffs du Championnat de Ligue 1, seul Dragon vainqueur (3-0) de Vénus vendredi soir à Pater compte deux succès. Punaruu a causé la surprise en battant (3-1) Pirae samedi à Pater, Tefana s’inclinant (3-2) à Puurai contre Temanava. Central qui a battu (1-0) Pueu vendredi à Pater est également la seule équipe à compter deux succès en playdown. L’Olympic Mahina a dominé (4-1) Taiarapu vendredi à Mahina, les Jeunes Tahitiens et Excelsior se quittant sur un nul (2-2) samedi à Pater.



Les pronostics ont été bien bousculés lors de la deuxième journée des playoffs car si le succès de Dragon face à Vénus n’est pas à considérer comme une surprise sinon par l’ampleur du score (3-0), les défaites de Tefana contre Temanava et plus encore celle de Pirae face à Punaruu sont inattendues.

Dragon-Vénus programmé vendredi à Pater s’imposait comme l’affiche phare du week-end. Vénus, largement battu (4-1) par Pirae lors de la 1re journée, n’avait déjà plus trop le droit à l’erreur même s’il reste encore huit journées à disputer pour le titre. Dragon vainqueur laborieux (2-1) de Temanava la semaine précédente se devait pour sa part d’être plus convaincant. Et ce fut le cas. La formation de Titioro a disputé un match solide vendredi soir. Ceci étant, Vénus a aussi eu du répondant, la rencontre s’avérant équilibrée et plaisante dans l’ensemble. Mais c’est bien Dragon qui s’est montré le plus réaliste et plus particulièrement Roonui Tiniraurii, auteur d’un triplé (16e, 58e et 92e). Vénus a manqué de réussite dans la finition, notamment en début de match où la formation de Mahina a eu trois énormes occasions entre la 10e et 12e minute, mais Anapa Debruyne s’est interposé avec brio et Teaonui Tehau a trouvé le poteau. Les playoffs sont bien engagés pour Dragon, ce qui n’est pas le cas de Vénus.



Temanava avait produit un match intéressant contre Dragon lors de la première journée malgré sa défaite (1-2), mais de là à venir battre Tefana sur son terrain de Puurai, ce n’était pas franchement attendu. Et c’est pourtant ce qui s’est produit samedi après-midi, la formation de Moorea menant même 3-0 avant l’heure de jeu grâce à des buts inscrits en 7 minute en début de 2e période par Stéphane Wahaga (46e) et Rainui Tze-Yu (51e et 53e). Viritua Tiaiho signera un doublé (65e et 80e) pour Tefana par la suite mais ce ne sera pas suffisant pour éviter la défaite.



Pirae tombe de haut contre Punaruu



Au vu de sa prestation très aboutie contre Vénus lors de la 1re journée, beaucoup estimait que Pirae s’imposait comme le favori pour le titre. Et Pirae ne pouvait mieux débuter son match samedi contre Punaruu, Benoit Mathon ouvrant le score dès la 2e minute. Pirae enchaînait les occasions ensuite mais ne parvenait pas à alourdir la marque et Punaruu se montrait de plus en plus ambitieux dans le jeu. Aussi lorsque Nohoarii Laux (16e) et Garry Rochette (24r) donnaient l’avantage à Punaruu, ce n’était pas complètement contre le cours du jeu. Pirae a bien sûr poussé par la suite, mais Punaruu, bien en place, va sereinement tenir le choc et même conforter son succès (3-1) à la 82e minute par Nohoarii Laux. Un coup d’arrêt inattendu pour Pirae.



Central est bien parti en playdown, ce qui était prévisible au vu de la première partie de saison. Dominateur dans l’ensemble face à Pueu au stade Pater vendredi soir, Central s’est imposé grâce à un but d’Alan Hnyeikone à l’heure de jeu. Au même moment à Mahina, l’Olympic Mahina a nettement battu (4-1) Taiarapu avec notamment un doublé de Taimanarii Kaiha. A Pater samedi, Excelsior pourtant corrigé (10-2) par Central la semaine précédente, croyait bien tenir un succès face à JT en menant 2-0 (Kautai 2e et Chan 28e) en fin de match. Mais Tereva Tapatoa a réussi un doublé (86e, 93e) pour permettre à JT de décrocher un nul inespéré.