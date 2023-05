Dragon défait par Punaruu laisse Pirae et Tefana seuls en tête

Tahiti, le 15 mai 2023 - Dragon avait l'occasion, samedi, de recoller à Pirae et Tefana co-leaders de la Ligue 1. Opposés à Tamarii Punaruu pour le compte de la 8e journée des playoffs, les hommes d'Efrain Araneda se sont lourdement inclinés sur le score de 4-0. A deux journées de la fin, la formation de Titioro laisse filer de précieux points dans la course au titre. Une course à laquelle se mêle encore Vénus, victorieux de son côté de Temanava (3-2).



En marge de l'entrée en lice de Pirae en Ligue des champions, dimanche, la 8e journée des playoffs de Ligue 1 s'est jouée samedi au stade Pater. Le troisième au classement, Dragon, qui pointait à quatre points derrière les co-leaders, Pirae et Tefana, était opposé à Tamarii Punaruu. En cas de succès, la formation de Titioro pouvait revenir à hauteur de ses rivaux. Sauf que l'équipe entrainée par Efrain Araneda alterne depuis quelques semaines le bon et moins bon. Le bon avec une belle victoire contre Vénus lors de la 7e journée (4-1) et le moins bon avec les lourdes défaites enregistrées contre Pirae (3-1) et Tefana (6-1).



Et malheureusement pour Raimana Li Fung Kuee et ses partenaires de Dragon, ces derniers étaient dans un mauvais jour ce samedi face à Punaruu. Dès la 6e minute l'équipe de la côte ouest a ouvert le score par l'intermédiaire de Fetu Tehaamoana (1-0, 6e). Puis les joueurs de Raimana Bu Luc allaient faire le break après le quart d'heure de jeu après un but de Luciano Maiti (2-0, 21e). Un deuxième but qui allait au piqué au vif les bleus et orange de Titioro mais ces derniers ont manqué d'efficacité devant le but gardé par Tevaearai Tamatai. En témoigne la tête sur le poteau de l'actuel meilleur buteur de Ligue 1, Roonui Tinirauarii, et sa tentative du pied droit repoussée par le gardien de Punaruu. Les orange de la côte ouest ont ensuite enfoncé le clou après la pause grâce à un but de son capitaine, Nohoarii Laux (3-0, 56e). Et quasiment dans la foulée, Sake Wathiepel parachevait le succès de Punaruu (4-0, 62e). Un large revers pour Dragon qui pointe désormais à trois points de Pirae et Tefana. Mais rien encore perdu pour Efrain Araneda et ses hommes qui affronteront leurs adversaires directes pour le titre lors des deux dernières journées des playoffs.



Vénus reste encore dans le coup



Une course au titre à laquelle se mêle encore Vénus. Décrochés à la quatrième place et à cinq points de la tête, les joueurs de Mahina devaient impérativement s'imposer, samedi, face à Temanava. Et l'incontournable Teaonui Tehau a mis son équipe dans le bon sens en ouvrant la marque dès la 9e minute (1-0, 9e). La partie s'est ensuite compliquée pour Vénus lorsque Rainui Tze-Yu, ancien de la maison bleu, égalisait d'abord en fin de première période pour la formation de Maatea (1-1, 42e) avant de donner l'avantage à son équipe après la pause (2-1, 55e). Une avance de très courte durée car sur l'engagement qui a suivi, Manoa Flores permettait à Vénus de revenir à hauteur au score (2-2, 56e). Puis ce même Flores a finalement offert la victoire à Vénus dans le dernier quart d'heure (3-2, 78e). Un succès court mais précieux pour l'équipe de Mahina qui n'a pas totalement fait une croix sur le titre de champion.

Le classement des playoffs à deux journée de la fin

Rédigé par Désiré Teivao le Lundi 15 Mai 2023 à 11:47 | Lu 166 fois