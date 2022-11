Dragon, Tefana et Vénus gardent le rythme en Ligue 1, Pirae à la relance

Tahiti, le 13 novembre 2022 - Statu quo en tête de la Ligue 1 à l'issue de la 4e journée. Le leader, Dragon, a signé, samedi à Moorea, un nouveau succès en dominant Temanava (7-2), avec 4 nouveaux buts pour Roonui Tinirauarii. Derrière le club de Titioro, Tefana conserve sa place de dauphin après sa victoire contre Tamarii Punaruu (3-0). Vénus de son côté a renversé Central pour s'imposer 3-2 et pour rester sur le podium. Et le triple champion en titre, Pirae, a corrigé JT sur le score de 7-0.



Trois semaines après la dernière journée de Ligue 1, le championnat de foot a repris ses droits ce week-end avec le tenue de la 4e journée. Et l'on attendait notamment le retour du triple champion en titre, Pirae, qui avait concédé le nul, fin octobre, face à Tamarii Punaruu (1-1). Les orange avaient rendez-vous, samedi au stade Pater, avec le promu, JT. Un match à priori largement à la portée des protégées de Heimanu Teuira, même si ce dernier devait composer ce week-end sans son capitaine, Alvin Tehau, pris dans le grave accident survenu sur la RDO dans la nuit de jeudi à vendredi.



Mais comme attendu les orange ont survolé les débats. La recrue belge, Désiré Ngiamba, a profité d'un ballon mal renvoyé par la défense de JT pour ouvrir la marque dans le premier quart d'heure (1-0, 13e). Heimano Bourrebare, qui a hérité du brassard de capitaine, et ses partenaires ont ensuite tranquillement géré le rythme de la partie avant de faire le break juste avant la pause par Yohann Tihoni (2-0, 38e). Seule fausse note pour Pirae au cours de ce premier acte, l'exclusion de Benoit Mathon (42e), un petit peu trop véhément envers l'arbitre de la rencontre. Un carton rouge qui n'allait rien changé à la physionomie du match. Avant l'heure de jeu, Thibault Pito a aggravé la marque (3-0, 54e). Puis dans les dix dernières minutes et dans le temps additionnels, Pirae allaient ajouter quatre nouveaux buts par Tauotaha (81e), Labaste (82e), Tetauira (87e) et Tepa (90+2) pour une victoire donc sur le score sans appel de 7-0. Une victoire qui permet aux orange de rester au contact des leaders.



Dragon et Tefana déroulent de nouveau



Des leaders qui se sont également tous imposés au cours du week-end. Dragon pour commencer, qui enchaine les démonstrations depuis le début du championnat, a signé samedi, au stade de Afareaitu, un nouveau large succès face à Temanava. Un succès net sur le score de 7-2, avec 4 nouveaux buts pour Roonui Tinirauarii. L'attaquant de Titioro en est déjà à 17 buts en seulement 3 journées !



Derrière Dragon, Tefana a confirmé aussi sa bonne forme en ce début de saison. Les hommes de Sébastien Labayen ont dominé, vendredi à Pater, Tamarii Punaruu sur le score 3-0 à l'issue d'un match assez tendu. En témoigne les huit cartons jaunes et deux rouges distribués au cours de la rencontre. Pour les buts Kava'ei Morgant a ouvert la voie aux jaunes de Faa'a sur une magnifique frappe de près de 45 mètres (1-0, 28e). Tauatua Lucas a creusé l'écart pour Tefana au retour des vestiaires (2-0, 54e) et Teikiukumoana Ah Sam a parchevé le succès des siens en fin de match (3-0, 90e). Une troisième victoire en autant de rencontre qui permet à Tefana d'occuper la deuxième place au classement.



Un succès pour la dernière de Samuel Garcia



Quant à Vénus, cette 4e journée était aussi particulière. Le coach des bleus de Mahina, Samuel Garcia, dirigeait, vendredi face à Central, son dernier match sur le banc. Le technicien, sacré champion lors de la saison 2018/2019, souhaite se consacrer pleinement à son poste de sélectionneur des Toa 'Aito. A Vénus il sera remplacé par Vatea Tehau. Et pour sa dernière, ses joueurs lui ont fait vivre une sacrée soirée. Menés 2-1 à la 70e minute, les joueurs de Mahina ont tout renversé dans les 20 dernières minutes. A la 90e d'abord, Mana Teniau a remis Vénus à hauteur. Et dans le temps additionnel, l'incontournable Teaonui Tehaua a offert la victoire à son club de Mahina (3-2, 90+2). Une troisième victoire aussi en autant de matchs pour Vénus qui occupe la troisième place à égalité de points avec Dragon et Tefana.



Dans les autres rencontres de ce week-end, on retient notamment le succès du promu, le Taiarapu FC, face à l'Olympic Mahina (4-3). Et Pueu a pris le meilleur sur Excelsior (3-1).

Rédigé par Désiré Teivao le Dimanche 13 Novembre 2022 à 08:12 | Lu 341 fois