

Dougal Allan : “La Transtahitienne est une course unique”

Tahiti, le 3 septembre 2026 - À l’aube du coup d’envoi de la Transtahitienne, ce samedi, Tahiti Infos a reçu dans ses locaux l’invité star de l’édition : Dougal Allan. Le Néo-Zélandais, double champion du monde de la Coast to Coast et vainqueur de la Coupe de l’America, participe pour la première fois à une course au Fenua en duo avec sa compagne Rebecca.





Comment avez-vous eu connaissance de la Transtahitienne ?



“Je suis habitué aux événements de triathlon organisés par Xterra, donc je savais qu’il y avait des courses à Tahiti. Il y a quelques mois, nous avons eu un contact avec les organisateurs qui étaient enthousiastes pour que nous venions visiter et participer à la compétition. Et donc nous sommes là aujourd’hui.”



Vous n’avez pas hésité une seule seconde…



“Oh mon Dieu que non (rires). J’ai envoyé le mail à ma femme qui était au travail. Je lui ai demandé si elle voulait y aller et trois secondes plus tard, c’était signé. C’était une décision très facile. Surtout qu’en septembre, il neige en Nouvelle-Zélande, cela nous permet d’être au chaud.”



Quelle est votre première impression de la Polynésie ?



“Jusqu’à présent, tout ce qu’on a fait a été incroyable ! On a visité beaucoup d’îles du Pacifique (Fidji, Vanuatu, îles Cook), mais c’est la première fois que nous sommes au cœur d’un lieu et d’une course aussi uniques. La nature est spéciale. Je n’arrive pas à croire qu’on puisse passer de l’océan à la montagne en un claquement de doigts.”





“C’est l'occasion de nous mesurer à des nouvelles équipes locales” Quelles activités avez-vous pu effectuer ?



“On a exploré Moorea où nous avons pu nous entraîner avec un club local. Nous avons fait le col des 3 cocotiers, du snorkelling et enfin un peu de bateau. C’était vraiment inoubliable et on a déjà envie d’y retourner !”



Quels sont vos objectifs sur cette course ?



“On veut vraiment se tester. C’est l'occasion de nous mesurer à des nouvelles équipes locales. Il y aussi la chaleur qui sera un grand défi à gérer de notre côté. Cela sera vraiment excitant ! On s’est entraînés à la maison et depuis que nous sommes arrivés afin d’être prêts. Mais on souhaite également apprécier l’événement dans son ensemble.”



Y a-t-il d’autres particularités ?



“C’est la première fois que nous ferons une course en duo avec Rebecca. En Nouvelle-Zélande, même s’il y a une compétition en montagne, il n’y a pas d’épreuve comme celle-ci en équipe où l’un est à vélo et l’autre court. C’est une bonne idée et j’aimerais voir ce genre d’événement plus souvent chez nous.”



Vous avez déjà vu le parcours ?



“On a regardé sur YouTube et Instagram quelques endroits, mais nous n’avons pas encore été aux environs. On ne sait pas vraiment ce qui va nous attendre (rires). C’est aussi quelque chose d’excitant de découvrir tout ça le jour J.”



“On ne fait pas un tel parcours sans, à un moment, se demander si on peut continuer” Où en êtes-vous dans votre carrière ?



“Je ne suis plus aussi compétitif que je l'étais avant, mais ça ne m'arrête pas de vouloir venir m'amuser, rencontrer des gens et voir de nouveaux endroits. Participer avec ma partenaire Rebecca est vraiment stimulant pour moi. Cela nous permet de travailler ensemble et de se soutenir l'un l'autre. C'est probablement ce que j'aime le plus maintenant dans le sport.



À côté de ça, je coache également des athlètes pour des événements comme celui-ci. Quelques-uns d’entre eux savent que je suis à Tahiti et me posent des questions. Je pense que certains d'entre eux sont déjà en train de penser à venir l’année prochaine.”



Quels conseils donnez-vous aux autres coureurs ?



“J’ai passé 20 ans de ma vie à faire du sport. On ne fait pas un tel parcours sans, à un moment, se demander si on peut continuer. J’ai accepté tout cela mentalement. Il ne faut pas prétendre que tout va bien si ce n’est pas le cas. Le plus important est de savoir comment gérer ces situations. Pendant une course, il ne faut pas penser à la ligne d’arrivée, mais plutôt se demander ce dont j’ai besoin maintenant, comme s’hydrater ou garder son rythme.”



Que ressentez-vous avant le début de l’épreuve ?



“On sent une énergie positive autour de cette course. C’est la première fois qu'on voit la culture tahitienne et la culture française qui s'unissent et cette incroyable combinaison d'énergies fait de cet endroit quelque chose d’unique. J’ai déjà l’impression que c’est un événement que j’aimerais refaire alors que la course n’a pas encore commencé.”



Rédigé par Valentin Fleury le Jeudi 3 Septembre 2026 à 16:05 | Lu 186 fois



