

Dotation de l'État : 11,04 milliards de francs pour les communes et communautés de communes en 2026

Tahiti, le 8 avril 2026 - En hausse de 1,8 % en 2026, les montants de la dotation globale de fonctionnement (DGF) alloués aux communes et intercommunalités ont été annoncés par le haut-commissariat. Ils atteignent désormais un total de 11,04 milliards de francs.



La DGF destinée aux communes et communautés de communes de Polynésie française continu encore de grimper. Cette augmentation a lieu dans un contexte de stabilité de l'enveloppe nationale et confirme le soutien maintenu de l’État envers les collectivités ultramarines, souligne le haut-commissariat.



La progression résulte notamment du mécanisme de péréquation en faveur des communes d’outre-mer et du développement de l’intercommunalité. Pour la quatrième année consécutive, la DGF progresse en Polynésie française, consolidant une dynamique favorable aux budgets locaux.



En 2026, toutes les communes de Polynésie française verront leur Dotation générale de fonctionnement augmenter grâce à la hausse de 4,4 % de la dotation d’aménagement des communes d’outre-mer, l’une des composantes du dispositif. Cette enveloppe atteindra 10,4 milliards de francs et représente en moyenne un quart des recettes de fonctionnement municipales.



Pour les communes polynésiennes, cette dotation représente en moyenne 25 % de leurs recettes de fonctionnement, ce qui en fait une ressource incontournable pour financer les services publics du quotidien : entretien des routes, écoles, équipements sportifs, actions sociales ou culturelles.



La dotation des communautés de communes reste, quant à elle, stable, mais le montant total progresse grâce à la création d’une nouvelle intercommunalité aux Tuamotu. Cette dotation demeure leur principale ressource de fonctionnement et accompagne l’essor de la coopération intercommunale.



Dans un contexte de maîtrise des finances publiques, l’État s’illustre par un effort notable en Polynésie française, où le montant moyen de DGF par habitant (35 331 francs) dépasse largement celui constaté dans l’Hexagone (20 724 francs).

La dotation globale de fonctionnement s’appuie sur des critères démographiques et financiers. Elle garantit des ressources stables et soutient les collectivités les plus fragiles face à des charges importantes. Dans le détail, les attributions individuelles sont disponibles sous le lien http://www.dotations-dgcl.interieur.gouv.fr/

Rédigé par D'après communiqué le Mercredi 8 Avril 2026 à 17:01 | Lu 524 fois



