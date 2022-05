Donner son avis sur la transition énergétique du fenua

Tahiti, le 4 mai 2022 - Une enquête publique en ligne vient d'ouvrir sur la transition énergétique en Polynésie française. Les avis collectés serviront à définir la future feuille du secteur de l'énergie pour 2022-2030. Le questionnaire portera notamment sur les sujets de la mobilité, des énergies renouvelables ou encore de la place des communes ou des entreprises.



C'est le moment de donner votre avis sur la transition énergétique du fenua. En effet, une enquête en ligne est disponible afin de collecter les idées et suggestions pour déterminer les axes de la future feuille de route 2022-2030 du secteur de l'énergie en Polynésie. Mis en place par le ministère des Finances et de l’Économie en charge des énergies, le questionnaire aborde notamment les sujets de la mobilité et des énergies renouvelables comme il l'indique dans un communiqué mercredi.



Le ministère précise qu'à travers cette consultation, il souhaite "impliquer le plus grand nombre d'acteurs et de parties prenantes afin de répondre aux objectifs ambitieux qu’il s’est fixés : en 2030, atteindre 75% d’énergie renouvelable dans le mix électrique (code de l’énergie) et diviser par 2 nos émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2013 (conformément aux Accords de Paris sur le climat)". À travers quelques questions en ligne, la population est donc invitée à donner son avis afin de tenter de répondre à la question "Comment engager ce changement et faire évoluer nos consommations tout en sécurisant notre approvisionnement en énergie ? "À noter qu'en parallèle de cette concertation, les premières assises de la transition énergétique se tiendront mardi prochain.



Suivre ce lien pour répondre au questionnaire grand public

Rédigé par Julie Barnac le Mercredi 4 Mai 2022 à 15:31 | Lu 400 fois