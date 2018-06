Documentaire - 700 requins dans la nuit : " Une fierté pour toute la Polynésie "

Parole à Laurent Ballesta :



Qu’est-ce qui vous a poussé à faire ce film ?



« On était venus à Fakarava en 2014 uniquement pour le rassemblement de mérous puis on a découvert ces chasses nocturnes qui nous ont fascinés. C’était tellement énorme, on osait pas s’approcher. On est revenus l’année d’après et, petit à petit, on est passé de la fascination à la volonté de compréhension. On a compris qu’on était pas des cibles mais des obstacles dans leur chasse et qui si on restait calmes, il ne nous arriverait rien de grave et qu’on pourrait faire des observations inédites. On a enchainé comme ça, une année, puis une autre, puis je me suis dit qu’il y avait une vraie étude à faire. Ailleurs, il faut une vie pour voir ce qu’on voit en une plongée à Fakarava. »



Ce qui est unique, c’est cette chasse de groupe ?



« Oui, les requins chassent de nuit, jusqu’à présent on ne savait pas grand-chose de ces chasses nocturnes. Les rassemblements de nuit ne se retrouvaient pas ailleurs. On supposait des chasses solitaires où des petits sous-groupes, là on vient de montrer qu’il y a des sous-unités et qu’il y a quelque chose de particulier à Fakarava où ils restent tous ensemble. »



Quelques mots sur la mise en scène ?



« Il y a eu un énorme travail de réalisation. Les sept semaines de tournage, les huit mois de montage, c’est énorme. C’est un peu notre marque de fabrique que de rester parfaitement honnêtes avec ce qu’on a vécu, que cela marche ou pas, de montrer nos relations comme elles sont, parfois tendues, parfois très franchouillardes. Pas de mise en scène mais une grande aptitude du réalisateur et du cadreur d’aller capturer des moments authentiques. »



Un dernier mot, un remerciement ?



« Qu’un tel lieu - cette passe de Fakarava -, qu’un tel événement - ces chasses nocturnes - existent encore, bien sûr que cela nous fait un peu peur mais cela doit nous rassurer que ça existe encore parce qu’il y a tellement d’endroits où c’est terminé cette vie sauvage. Cela doit être une fierté pour les gestionnaires de la réserve et pour toute la Polynésie qui a su au XXIe siècle conserver des lieux où il y a une vie sauvage pareille. » Propos recueillis par SB