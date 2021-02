Dix semaines de délai pour les colis postaux

Tahiti, le 16 février 2021 - Fare Rata a annoncé de fortes perturbations prévues dans l’acheminement du courrier et des colis postaux avec des délais d’attente de 10 semaines pour ces derniers. En cause, la réduction des vols internationaux suite aux restrictions sanitaires.



Fare Rata a annoncé mardi que, suite aux réductions des compagnies aériennes à un vol par semaine, de fortes perturbations sont attendues dans l’acheminement du courrier et des colis postaux. Ainsi, depuis la France, seules les lettres seront acheminées par avion, suite à une décision de la Poste. Les colis seront donc envoyés par bateau, avec un délai d’attente estimé à dix semaines. En revanche, l’envoi de lettres et de colis est maintenu au départ de la Polynésie vers la France. Aucun courrier ne partira à destination des États-Unis pendant la suspension des vols Air Tahiti Nui, jusqu’au 31 mars.