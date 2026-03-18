

Dix mois de travaux à Pueu

Tahiti, le 14 avril 2026 - Les travaux de reconstruction des ponts de Vaipoopoo et de Paepaeotia, situés respectivement aux PK 10,7 et PK 13,1 à Pueu, vont débuter.



Présentant des désordres structurels, les ponts de Vaipoopoo et de Paepaeotia à Pueu nécessitent une intervention complète afin d’assurer la continuité et la résilience du réseau routier face aux aléas climatiques, et de garantir des conditions de circulation plus sûres pour l’ensemble des usagers.



Les travaux seront réalisés sur une durée prévisionnelle de dix mois. Cette opération, cofinancée par le Pays et l’État au travers du 3e instrument financier (3IF), représente un montant global estimé à 236 millions de francs.



Durant toute la période des travaux, la circulation piétonne sera maintenue, la circulation routière s’effectuera en alternance sur une voie et une signalisation adaptée aux travaux et aux modifications temporaires de circulation sera mise en place et entretenue.



Les usagers empruntant ce secteur sont invités à respecter la signalisation installée, ainsi qu’à faire preuve de vigilance et de prudence dans leurs déplacements.



Rédigé par Bertrand Prévost le Mardi 14 Avril 2026 à 17:27 | Lu 263 fois



