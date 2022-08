Dix agences immobilières regroupées en une fédération

Tahiti, le 28 août 2022 - Une nouvelle Fédération polynésienne des agents immobiliers a été créée. Elle regroupe dix agences du fenua.



Après le Syndicat des agents immobiliers de Polynésie, lancé en décembre dernier, c’est au tour de la Fédération polynésienne des agents immobiliers (FPAIM) de voir le jour. Officiellement créée au mois d’avril, elle fédère dix agences du fenua : Atike Immobilier, Cagip, Fare Immo, French Polynesia Sotheby’s International Realty, LPI, Poerava, Projet Immo, Tahiti Homes, Synergie Pacific et Tahiti Immo. Jacques Menahem de FPSIR en est le président, épaulé par Pascal Auzeby de Projet Immo et Émily Biotteau-Colas de Tahiti Homes, ses vice-présidents. Cette nouvelle fédération permet de défendre “la profession des agents immobiliers face à la concurrence déloyale” qui existe au fenua, selon son président qui souhaite ainsi “faire les choses de façon transparente et claire”. À peine un mois après sa création, la FPAIM retroussait ses manches pour s’attaquer à la loi des 1000% sur les transactions immobilières pour les résidents de moins de dix ans, qui causait du tort à plusieurs de ses clients. “On a fait un recours auprès du Conseil d’État pour défendre leurs intérêts. Heureusement que le gouvernement a suspendu cette loi jusqu’à la fin d’année. Ce serait une grosse erreur économique pour le territoire que de la reprendre.”