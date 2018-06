Divorce à la CSTP-FO : Mahinui Temarii élu à la tête de l'USATP-FO

C’est malsain, ce qui se passe à la CSTP-FO. Maintenant, c’est fini !

nous on est de 8000 à 9000

Pour le moment ils ne savent pas ce qu’il se passe ici

Il se sont fait enfumer par l’équipe de Galenon. Nous allons nous rendre à Paris pour leur montrer qu’aujourd’hui nous sommes majoritaires, à l’appui de l’adhésion à l’USATP-FO des 20 secrétaires généraux et des 800 délégués du personnel qui nous soutiennent. Notre sujet aujourd’hui, c’est d’être libre, de protéger les salariés, soutenir les entreprises et travailler avec le gouvernement

PAPEETE, 22 juin 2018 - Une trentaine de syndicats indépendants sont rassemblés depuis vendredi dans l’Union des syndicats autonomes de travailleurs polynésiens (USATP). Avec cette nouvelle entité syndicale intégralement prélevée dans son effectif, la CSTP-FO est sur le point de perdre les deux tiers de ses adhérents." Le ton n’est pas vindicatif. Il est déterminé. Mais c’est en ces termes laconiques que Mahinui Temarii, tout juste élu secrétaire général de l’Union des syndicats autonomes de travailleurs polynésiens (USATP) ouvre un nouveau chapitre de son engagement syndical.Après plusieurs mois d’une lutte de pouvoir sans merci, entre pro-Temarii et pro-Galenon, à la tête de la Confédération des syndicats des travailleurs de Polynésie – Force ouvrière, et au lendemain d’une ordonnance de référé qui interdit aux pro-Temarii d’organiser quoi que ce soit sous l’égide de la CSTP-FO, c’est à une assemblée générale constitutive que se sont retrouvés les leaders syndicaux d’une trentaine de centrales indépendantes, tous secteurs d’activité confondus, vendredi matin, salle Excelsior à la Mission.En fin de matinée, l’assemblée a élu le bureau exécutif de l’USATP, avec Mahinui Temarii à sa tête. Le leader syndical est secondé dans cette instance dirigeante par Jean-Paul Urima, Leo Helme, Elvis Peretau, Teddy Tearoha, Jean-François Cauvin, Allen Sanquer. Terai Efa Chang, ancien secrétaire général de l'USATP-FO, est élu secrétaire général d’honneur.Vingt-quatre délégués du personnel ou secrétaires généraux de syndicats affiliés participent également à ce bureau exécutif, au titre de référents sectoriels.Sur les 11 356 adhérents que comptait la CSTP-FO, syndicat majoritaire en Polynésie française à l’issue du dernier comptage officiel , en mars 2017, "" affirme Mahinui Temarii. Un effectif entièrement rassemblé aux dépens de la confédération syndicale dont Patrick Galenon assure actuellement le secrétariat général par intérim, jusqu’au congrès du 9 août prochain.Pour ce divorce syndical, les transfuges n’ont eu qu’à restaurer l’USATP, une confédération de travailleurs créée en 1980 et majoritaire jusqu’en 1998. La CSTP-FO avait été constituée cette année-là de la fusion de l’USATP-FO et de la Fédération des syndicats de Polynésie française. Pierre Frébault, issu de l’ex FSPF avait pris la tête de cette nouvelle confédération syndicale. Il avait transmis le flambeau à Patrick Galenon pour participer au gouvernement Temaru. Et Galenon à Angélo Frébault en juin 2017, après la disqualification de Mahinui Temarii en raison de son appartenance à un parti politique en sommeil depuis plusieurs années, le Parti Travailliste polynésien.Depuis lors, c’est la guerre à la tête de la CSTP-FO. Après avoir tenté en vain de mener leur combat au sein de la confédération, les pro-Temarii ont finalement choisi d’ouvrir une nouvelle page de leur action syndicale en dé-fusionnant l’USATP de la CSTP-FO.Reste que pour l’instant, ils assurent pourvoir recevoir le soutien la centrale métropolitaine Force ouvrière. Leur syndicat est d’ailleurs présenté sous l’appellation USATP-FO. "", assurent Mahinui Temarii à propos de FO-France. "".Une force représentative syndicale à peine restaurée et qui pourrait devenir massive si l’Union des syndicats autonomes de travailleurs polynésiens intégrait en son sein la centrale O Oe To Oe Rima et la Cosac, la Confédération syndicale des agents communaux. Ce qu’elle a en projet, après des rencontres présentées comme concluantes avec les leaders de ces deux syndicats. L’USATP-FO serait alors et de loin le syndicat majoritaire de Polynésie française.