Distingués pour leur implication en faveur des personnes handicapées

J'ai tenu à nous associer à la célébration de la journée mondiale des « personnes extraordinaires » pour exprimer la reconnaissance du Pays en faveur du dévouement de tous les bénévoles, accompagnants et aidants familiaux de personnes porteuses de handicap. Par leurs actions soutenues, chacun d’eux à différents niveaux illustrent le modèle de société que nous voulons promouvoir

Ce challenge gouvernemental de défendre une société polynésienne toujours plus solidaire s'illustre par une politique globale du handicap qui fait tomber les cloisons et rend possible aujourd'hui, ce qui était hier difficilement accessible : le schéma de réorganisation du secteur médico-social qui redonne du sens et de la perspective à nos actions en matière d’accompagnement du handicap ; la nomination d’une déléguée interministérielle pour coordonner l’ensemble des actions publiques et privées contribue à fédérer les actions ; le portail de l’administration qui rend l’information plus accessible ; l’extension de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés au secteur public qui décuple désormais leurs possibilités d'insertion dans le monde du travail et enfin, la refonte de la réglementation en faveur du handicap qui fixera une stratégie d’action pour une véritable inclusion sociale des personnes porteuses d'un handicap

Nous sommes déterminés à continuer à faire avancer et consolider le travail de maillage que vous avez initié pour optimiser l'action publique. Ainsi, après avoir mobilisé les acteurs institutionnels et la société civile, il nous appartient d’élargir encore notre engagement collectif. D’ailleurs j’ai demandé au ministère des Solidarités d’examiner rapidement les possibilités pour une personne handicapée reconnue et qui bénéficie d’un emploi adapté de pouvoir à l’avenir cumuler tout ou partie de ses indemnités COTOREP avec le salaire obtenu pour son embauche