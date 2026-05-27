

Distinction : Ismaël Heo-Moun devient le premier capitaine de la fonction publique communale

Tahiti, le 22 juin 2026 – “Je veux rendre hommage à ma grand-mère. C'est avec elle que j'ai été témoin d'un grave accident de la route quand j'avais huit ans. Ce jour-là, j'ai su que je voulais servir les autres.” Aujourd’hui l’histoire du petit garçon de huit ans parait bien loin pour Ismaël Heo-Moun, distingué du galon de capitaine sapeurs-pompiers ce lundi. Dernière les trois petites bandes blanches sur les épaules synonyme de nouveaux galons de capitaine se cache un parcours exemplaire qui fait de cet ancien lieutenant le premier lauréat du concours de capitaine (catégorie A) de la fonction publique communale.



C’est pour assister à sa remise de galon symbolique que près d'une centaine de personnes avaient fait le déplacement à la mairie de Pirae, lundi. Commandants, chefs de corps et de centres de secours, maires de Pirae, Arue, Papeete et Mahina, représentants de la sécurité civile et proches étaient réunis pour saluer Ismaël Heo-Moun. Ses parents et ceux qui partages son quotidien étaient particulièrement émus.



À 19 ans, Ismaël Heo-Moun intègre la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, dans le 16ᵉ arrondissement, où il reçoit dès 1998 sa première distinction, la médaille de bronze de la Défense nationale avec agrafe Sapeurs-pompiers. “C'était un rêve d'enfant de devenir sapeur-pompier”, confie-t-il. De retour en Polynésie française en 1999, il rejoint le centre de secours de Hitia'a o te Ra comme sapeur-pompier volontaire avant d'être recruté comme professionnel en 2005. Les responsabilités s'enchaînent : adjoint au chef de corps en 2010, puis adjoint au chef du service d'incendie et de secours de Pirae en 2014, avant d'en prendre la direction en 2016. À la tête d'une quarantaine de sapeurs-pompiers, il dirige le centre de secours avec exigence et rigueur.

Chef de groupe, chef de centre, chef de colonne… En décembre 2019, il rejoint le Centre de gestion et de formation, où il est nommé responsable de formation en sécurité civile. Il impulse alors une nouvelle dynamique en développant des formations adaptées aux réalités polynésiennes : feux de forêt, risques chimiques et biologiques, opérateur de salle, accompagnement de proximité ou encore formation des chefs de groupe feux de forêt. À lui seul, il a piloté 74 actions de formation en 2025.



Formateur reconnu, il tisse également des partenariats avec les grandes écoles de sécurité civile, dont l'École d'application de la sécurité civile (ECASC), l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP) ainsi que plusieurs services départementaux d'incendie et de secours métropolitains. En 2020, il participe à la création de l'espace polynésien de la plateforme ENASIS, permettant aux sapeurs-pompiers du territoire de se former à distance, à tout moment.



Tout au long de sa carrière, Ismaël Heo-Moun n'a cessé de se former, jusqu'à obtenir les qualifications de chef de groupe, chef de centre, chef de colonne, formateur-accompagnateur ou encore chef de groupe feux de forêt. Son engagement lui a valu plusieurs distinctions, dont la médaille de la Défense nationale, la médaille de la Sécurité intérieure, la médaille d'argent pour acte de courage et de dévouement en 2025, ainsi que plusieurs lettres de félicitations du Haut-commissariat.



Pour René Temeharo-Pahuiri, président du Centre de gestion et de formation (CGF), cette nomination dépasse le seul parcours d'Ismaël Heo-Moun : “On souhaite que ça ouvre l'envie aux jeunes. Il y a des recrutements de sapeurs-pompiers volontaires et il y a toujours des postes à pourvoir.”

Rédigé par Violaine Broquet le Lundi 22 Juin 2026 à 19:17 | Lu 624 fois



