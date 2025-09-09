

Disparition en mer à Apataki : une opération de recherche et de sauvetage menée avec succès

Tahiti le 21 septembre 2025. Un habitant d'Apataki a été retrouvé seul en mer par les Forces armées après le signalement de sa disparition en début de matinée. Localisé, il a pu être pris en charge par une embarcation de secours de Kaukura.





Ce dimancheà 08h54, le centre opérationnel de surveillance et de sauvetage aéro-maritime de Polynésie française (JRCC Tahiti) a été alerté par un agent communal d’Apataki, dans l’archipel des Tuamotu, de la disparition d’un habitant de l’île. Ce dernier ayant été aperçu la dernière fois vendredi en fin d’après-midi, sur le motu Taaroa, avant de retourner au village de Niutahi.



Dès réception de l’alerte, le JRCC Tahiti a coordonné une opération de recherche et sauvetage en mobilisant un aéronef « Gardian » des Forces armées en Polynésie française (FAPF), lequel est arrivé sur zone en moins de trois heures. La zone à investiguer, déterminée sur la base des prévisions de dérive établies par les experts de Météo-France, était assez importante compte tenu de la dérive vers l’Ouest, avec une probabilité que celle-ci le pousse vers l’île de Kaukura.



En survolant la côte Nord de Kaukura, l’équipage du « Gardian » a rapidement localisé une personne correspondant au signalement de la personne disparue. Le JRCC Tahiti a alors sollicité un moyen de secours auprès des autorités communales de l’ile de Kaukura. Sous l’impulsion de la Tavana, une embarcation de secours a appareillé sans délai et, guidé par l’aéronef , a procédé à la récupération du naufragé. L’avion est resté sur zone jusqu’à la prise en charge effective de la personne l’infirmière de l’île.



Le Haut-commissaire de la République en Polynésie française adresse ses remerciements aux équipes du JRCC, aux autorités communales d’Apataki et de Kaukura, ainsi qu’aux Forces armées de Polynésie française dont la mobilisation a permis de retrouver sain et sauf l’habitant porté disparu.

Il rappelle que toute disparition en mer doit être signalée immédiatement au JRCC Tahiti, via le numéro d’urgence « 16 », compétent pour coordonner les opérations de recherche et de sauvetage. Chaque heure de retard accroît la zone à couvrir et réduit les chances de succès.

Enfin, il est rappelé que toute sortie en mer doit impérativement être préparée avec des moyens de communication fiables et des équipements de sécurité adaptés.

