Disparition de l'ancien ministre Albert Solia

L’ancien ministre de l’Equipement, Albert Solia, est décédé mercredi matin à l’âge de 75 ans des suites d’une maladie. Ministre de l’Equipement, de l’Urbanisme et des Transports terrestres et maritimes, entre 2013 et 2017, sous les gouvernements Gaston Flosse et d’Edouard Fritch, il avait succédé à Bruno Marty dont il était le directeur de cabinet au ministère. Début 2017, Albert Solia avait quitté ses fonctions en raison de sa maladie, pour rejoindre le cabinet du président Edouard Fritch en tant que conseiller en charge des questions d’Equipement.



Marié et père de trois enfants, Albert Solia a début sa carrière dans le secteur privé du bâtiment et des travaux publics. Fondateur et ancien P-dg du géant du secteur Interoute en Polynésie française dans les années 1970 à 2000, il est à l’origine de plusieurs grandes réalisations d’infrastructures au fenua.



Dans un communiqué, la présidence a réagi en indiquant que le président Edouard Fritch avait « appris avec beaucoup d’émotion la disparition d’Albert Solia, mercredi matin, à l’âge de 75 ans. Jusqu’au bout il a lutté avec courage et détermination contre la maladie ». « Albert Solia, grand travailleur, a servi la Polynésie française, d’abord en tant que chef d’entreprise, puis ministre de l’Equipement, avant de devenir conseiller du président. Il restera dans les mémoires comme un homme plein d’empathie, apprécié de tous ceux qui l’ont côtoyé. A sa femme, à ses enfants et petits-enfants, le président et l’ensemble du gouvernement présentent leurs sincères condoléances. »