Disparition de Marea Augustine Tetuaura : son amant en détention provisoire

Tahiti, le 6 juillet 2021 - L'amant de la jeune femme disparue fin avril à Faa'a a été mis en examen et placé en détention provisoire, après son arrestation vendredi dernier. Les enquêteurs auraient relevé de nombreuses incohérences dans ses déclarations.





La brigade de gendarmerie de Faa'a avait lancé un appel à témoin un mois après la disparition de Marea Augustine Tetuaura. Le 27 avril dernier, cette jeune femme et mère de famille de 26 ans, avait quitté son domIcile du quartier Oremu sans laisser de nouvelles.



Comme l'ont révélé nos confrères de Polynésie la 1ère, son amant a été arrêté en raison de nombreuses incohérences dans ses déclarations aux enquêteurs. Elle était en couple depuis de nombreuses années avec cet homme marié. La relation entre les deux est ensuite devenue tendue, au point que Marea Augustine Tetuaura souhaitait y mettre fin. Les parents de la jeune femme pensaient qu'elle cherchait à se cacher.



D'après nos informations auprès du parquet de Papeete, l'amant de la jeune femme disparue a été mis en examen à la suite de son arrestation et de sa garde à vue. Il a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Nuutania.