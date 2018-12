Direction des ressources marines : "On ne peut parler de surpêche de vana pour le moment"

Arsène Stein, charge de projet à la Direction des ressources marines et minières

" Les vana sont des organismes qui se reproduisent assez vite"



Combien d'espèce de vana sont recensées en Polynésie française ?



On ne sait pas exactement parce qu'il y a des espèces qui vivent cachés. Mais disons que des espèces connues il y en cinq ou six. A Tahiti les gens préfèrent le tara poto. Ce sont des oursins avec des épines plus grosses. Après il y a le tara roa qui a un goût différent. Il y aussi le havae que l'on mange, avec de toutes petites épines. Il faut cependant faire attention parce que ça peut engendrer des démangeaisons. On le passe d'abord au feu pour retirer tout le mucus et éviter les démangeaisons. Il y a aussi le fetue que l'on retrouve sur les récifs. Il y a aussi les ina, les petits vana blancs qui se cachent dans les coraux, et qui donnent aussi de toute petite langue, mais là c'est vraiment quand on n'a rien d'autre, et que les pêcheurs veulent remplir à tout prix leur boites. Et j'en ai vu quelque fois.



Il y a donc quand même une surpêche de vana à Tahiti ?



Oui je pense que dans certaine zone de Tahiti il y a de la surpêche. Et quand on voit des pêcheurs s'attaquer au ina ça veut vraiment dire que l'on a du mal à trouver du tara poto ou du tara roa. Et plutôt que de changer de lagon ils préfèrent s'attaquer à d'autres espèces de la même zone. Mais sur ce point-là on ne veut pas trop s'avancer parce que pour le moment nous n'avons toujours pas réalisé d'étude complète sur les vana. Mais on sait quand même que les vana sont des organismes qui se reproduisent assez vite, contrairement au pahua. Ca pond plusieurs fois dans l'année, et généralement lors des pleines lunes. Pour chaque ponte il y a plusieurs dizaines de milliers d'œufs. Et il faut savoir les oursins sont des organismes assez résistants.



Pourquoi il y a toujours eu plus de vana sur la côte ouest que sur la côte est ?



C'est dû à la configuration des lagons de Tahiti. Entre Papeete, Faa'a, Punaauia on a de vrais lagons, contrairement à la côte est où il n'y plus de lagon de la Pointe Vénus jusqu'à Hitiaa. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y pas de vana sur la côte est.



Où les vana sont le plus consommés en Polynésie ?

Principalement sur l'île de Tahiti où les gens sont particulièrement friands des langues. Des personnes font également venir des vana des Îles Sous-le-Vent. Aux Marquises également on en consomme. Aux Australes aussi le vana est très consommé, mis à part Raivavae. A Rapa notamment, dans un climat tempéré les langues sont beaucoup plus grosses. Après aux Tuamotu ils ont d'autres choses à manger comme les pahua, les maoa, et les langoustes. Aux Gambier les gens se méfient un peu des vana à cause de la ciguatera. Le vana c'est un herbivore qui broute ce qui pousse sur les dalles coralliennes des lagons.



Propos recueillis par Corinne Tehetia