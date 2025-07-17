

Directeur de TNTV, Yves Haupert, est décédé la nuit dernière

Tahiti le 10 août 2025. C’est avec une profonde tristesse que la chaîne TNTV a annoncé ce dimanche le décès d’un de ses directeurs, Yves Haupert.



La chaîne de la Mission, dans un article qui lui est consacré, retrace le parcours de cet homme, passé par RFO puis TNTV en faisant quelques crochets par l’Agence tahitienne de presse ou encore la direction de la communication de la présidence.



En retrait de la chaîne depuis près d’un an pour raisons médicales, Yves Haupert a livré son dernier combat contre la maladie à l’hôpital de Taaone après avoir été évasané en métropole.



"Arrivé en Polynésie en 1992, Yves Haupert a d’abord fait ses armes dans le journalisme. Né à Strasbourg, formé en droit, sciences politiques, journalisme et communication, il est correspondant pour La Croix, Pèlerin et RFI, avant de rejoindre RFO, puis de fonder en 2001 l’Agence Tahitienne de Presse", rappelle TNTV, une chaîne pour laquelle il a toujours eu une grande affection.



Une première veillée se tiendra ce dimanche soir à 18h30 à Maria no te hau

