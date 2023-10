Dinovox, le premier projet NFT polynésien

Tahiti, le 26 octobre 2023 – Il y a quelques semaines, Dinovox, le premier projet polynésien de Web3 se basant sur la technologie NFT est sorti. Cette initiative née et menée localement a pour objectif de montrer au monde entier, que des projets numériques peuvent être menés au fenua. Près de 2000 actifs Dino vox ont déjà été vendus, dont un tiers des détenteurs sont Polynésiens.



Si partout dans le monde des initiatives Web3 se développent, aucunes n'étaient encore nées en Polynésie. Eh bien c'est chose faite avec Dinovox. En effet, ce projet se basant sur la technologie NFT est né et a été développé au fenua. Pour information, un NFT de l’anglais ‘non-fungible token’ ou ‘jeton non fongible’ est un objet informatique suivi, stocké et authentifié grâce à un protocole de chaîne de blocs (blockchain), auquel est rattaché un identifiant numérique, ce qui le rend unique.



“L'ADN du premier Polynésian Islands Crypto Summit, que j'organise, était de montrer le potentiel des sujets Web3n, comme la blockchain, les cyptos, la tokenisation... et de montrer au reste du monde qu'en Polynésie aussi, on peut développer ça”, explique Hellmouth Banner, le créateur de Dinovox. Et selon lui, il existe dans ce domaine une niche susceptible d’inciter “des acteurs du secteur à pourquoi pas s'installer ici ou créer une filiale locale”.



“On peut désormais concevoir des initiatives Web3 partout dans le monde, contrairement aux révolutions d'internet précédente, comme l'arrivée du web dans les années 90 et celle du Web2 au milieu des années 2000 avec l'arrivée des Gafam. À ces époques, la Polynésie ne pouvait pas faire jeu égal avec le reste du monde en raison d'un déficit de matériel et de réseau. Mais maintenant quasiment tout le monde au fenua a accès à une connexion internet de bonne qualité et possède au moins un smartphone”, poursuit-il. À ce jour, ce projet, qui est sorti il y a quelques semaines, a déjà rencontré un franc succès. Près de 2 000 actifs numériques Dinovox ont déjà été vendus, pour une somme totale de plus de 9 millions de francs. “Un tiers des acheteurs sont polynésiens” constate Hellmouth Banner.



Passeport vers le FenuaVerse



Au-delà du simple fait de posséder un NFT, posséder un actif Dinovox permettra à ses détenteurs d'avoir accès à un véritable univers informatique, un monde virtuel conçu par Hellmouth Banner et son équipe : le FenuaVerse. “Ce metaverse est inspiré des îles polynésiennes, de leur culture... On peut y avoir accès et s'y déplacer avec un ordi, un smartphone et même un casque de réalité virtuel. Ça permet au propriétaire de nos NFT de vivre des expériences, qu'elles soient touristiques, commerciales ou autres”, explique-t-il. La compagnie aérienne Air Moana est d'ailleurs l'une des premières entreprises locales à avoir intégré ce FenuaVerse. À noter que Dinovox, au-delà de ses projets de NFT et de multiverse a une activité de conseil et d'accompagnement autour du Web3, avec pour objectif de sensibiliser un maximum de personnes sur ces sujets, à l'heure où de trop nombreuses arnaques existent, notamment autour des cryptomonnaies.