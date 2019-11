Dîner caritatif et défilé glamour au menu des Miss

Même enthousiasme de la part des nombreux convives, ravis de se rassasier en si bonne compagnie. "C'est clair qu'elles sont toutes très jolies", reconnaît Johan, qui avoue dans un grand sourire que son "choix sera cornélien", le 14 décembre, pour choisir pour qui il votera entre Miss Tahiti, Matahari Bousquet, et Miss Limousin, assise à sa droite.



"C'est un événement exceptionnel ! Je suis très contente d'être là ce soir. Cela permet de donner un coup de main à cette association. On va à leur exposition chaque année, on soutient cette cause et puis c'est très agréable de dîner avec une Miss. Les miss, c'est une vraie culture à Tahiti. On a déjà commencé à parler avec Miss Martinique qui est à nôtre table, elle est très sympathique et bien sûr, très belle", précise Gabrielle, qui a réservée cette soirée de longue date.



Soirée placée évidement sous le signe du glamour avec les défilés très attendus des anciennes miss Tahiti et des 30 prétendantes au titre de Miss France 2020. Sans oublier l'interprétation en live de Vaimalama Chaves de sa reprise de la chanson d'Henri Savador, Jardin d'Hiver, sous la chaleur de cette soirée polynésienne.