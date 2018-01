Devenir marin : les inscriptions au concours de l’Ecole nationale supérieure maritime ouvertes

Porte-conteneurs, paquebots de croisière, ferries, pétroliers, navires de service ou scientifiques, sous tous les pavillons et sur toutes les mers du monde, sont dirigés par des officiers de la marine marchande. Ces officiers sont formés dès après la Terminale par l’ENSM, Ecole Nationale Supérieure Maritime, basée à Marseille et au Havre. Plusieurs diplômes sont proposés : officier pont ou machine, ingénieurs navigants qui conduisent les plus grands navires civils (après la Terminale) et ingénieurs en génie maritime (après un premier cycle).Les compagnies maritimes françaises, classées parmi les meilleures du monde, recrutent des femmes et des hommes qui occuperont les postes d’officiers pont et machine et se reconvertiront sans difficultés à terre, forts de leur expérience de travail en autonomie et de leur grande polyvalence. Ce métier de passion à fortes responsabilités s’exerce le plus souvent avec des équipages multiculturels.Il suppose une grande ouverture d’esprit, de la curiosité scientifique et de la rigueur juridique, le goût des autres et les valeurs des gens de mer.L’inscription aux concours est ouverte depuis ce lundi 29 janvier sur le site www.supmaritime.fr Le Service des Affaires Maritimes organise la mise sous loge des candidats qui garantit l’égalité des chances pour les élèves du fenua. Le Cluster maritime de Polynésie française est à la disposition des intéressés pour distribuer les annales des précédentes années et fournir tout renseignement sur ce prestigieux cursus.Attention la clôture des inscriptions a lieu le 30 mars 2018. Notez également que l’ENSM n’est pas sur Parcoursup.