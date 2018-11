Devenez guide touristique à l'université de la Polynésie française

PUNAAUIA, le 19 novembre 2018 - Le campus de Outumaoro a ouvert des inscriptions pour un diplôme universitaire de guide touristique. Pour avoir accès à cette formation, le candidat être titulaire au minimum d’un baccalauréat, ou d’un diplôme admis en équivalence ou bénéficiaire d’une validation des acquis. Une priorité sera donnée aux candidats en situation de salarié ou de recherche d’emploi et ayant un projet professionnel dans le cadre des activités touristiques.



"Parce que le tourisme est notre première richesse." Face aux besoins grandissants en matière de formation de guides touristiques en Polynésie française, l'Université de la Polynésie française a l'honneur de proposer dès 2019 un "Diplôme Universitaire de Guide touristique."



Sous la responsabilité pédagogique de Sylvain Petit, également en charge de la Licence professionnelle management des organisations hôtelières et touristiques qui a réouvert pour l'année 2018-2019, cette formation courte, et diplômante sur le territoire polynésien promet des débouchés intéressants pour les futurs participants.



COMMERCIALISER DES CIRCUITS TOURISTIQUES



Ce diplôme universitaire a pour objet de fournir les éléments théoriques, et pratiques pour exercer le métier de guide touristique en Polynésie Française (en dehors des métiers de guide montagne et de guide conférencier).



Ce diplôme permettra aussi de concevoir et de commercialiser des circuits touristiques en partenariat avec les hôtels et les pensions de famille. Cette formation contiendra des enseignements d’économie et de management qui seront complétés par des enseignements sur la culture polynésienne.



