Développé couché : Le rendez-vous des gros bras à Paea

Tahiti, le 6 février 2022 - Les championnats de Polynésie de développé couché, format marathon, se sont tenus samedi à Paea. En Open, la catégorie reine avec une barre à 100 kg, le trio du Team My Gym Moz s'est imposé avec 1 240 répétions réalisées en 30 minutes. Dans les autres catégories, en 80 kg, l'équipe de Nahiti no Arue l'a emporté avec 1 232 répétitions et, en 60 kg, l'équipe de Huahine Sup Force s'est adjugé le titre grâce à 1 242 répétitions.



Les amateurs de musculation avaient rendez-vous samedi à Paea pour les championnats de Polynésie de développé couché, format marathon, et qui comptait pour l'année 2021. Une dizaine d'équipes, avec des formations venant de Moorea et de Huahine, a répondu présent pour l'occasion. Le principe était simple pour les athlètes : réaliser le maximum de répétitions en 30 minutes.



Les plus légers, avec une barre à 60 kg, ont ouvert le bal. Et au bout de la demi-heure, le trio de Huahine Sup Force, sacré champion de la catégorie en 2019 et emmené notamment par Heimana Lamberti, s'est imposé avec un total de 1 242 répétitions. "Notre tactique, c'était de faire au moins entre sept et huit répétitions par personnes. Et si l'un de nous trois se sentait d'aller jusqu'à dix, il y allait", a indiqué Lamberti. Une stratégie payante, car le trio des Raromata'i a devancé de plus de 200 répétitions la première équipe du Paea Powerligting (1 033). À près de 400 répétitions du Huahine Sup Force, la deuxième équipe de Paea (856) a complété le podium.

17 répétitions d'écarts en Open Place ensuite à une barre à 80 kg. Dans cette catégorie, pas de gros suspense avec la victoire du trio de Nahiti no Arue qui s'est imposé avec 1 232 répétitions, dont 465 pour le seul Mike Teriitaumihau, au cours de la demi-heure.Soit près de 200 répétitions d'avance sur le Paea Powerlifting (1 045), deuxième, et plus de 400 répétition d'avance sur le Team My Gym Moz (828).



Puis les gros bras de ces championnats, inscrits en catégorie Open, ont pris possession des bancs. Pour eux, une barre à 100 kg à soulever pendant une demi-heure. Et à ce petit jeu, c'est l'équipe du Team My Gym Moz qui s'est imposée avec 1 240 répétitions réalisées en 30 minutes. Le trio de l'île sœur a devancé de seulement 17 répétitions les athlètes du Paea Powerlifting (1 223) qui pouvaient notamment compter sur Mo Wallace et ses 539 répétitions. La troisième en place en Open est revenue à l'équipe de Huahine Sup Force (1 136). La formation de Huahine qui a ensuite pris sa revanche chez les Master en s'adjugeant le titre.



Prochain rendez-vous pour les amateurs de développé-couché, le 6 août prochain pour les championnats de Polynésie édition 2022 cette fois-ci.

Les résultats Barre à 60 kg

1 – Huahine Sup Force 1 242 rep

2 – Paea Powerlifting A 1 033 rep

3 – Paea Powerlifting B 856 rep



Barre à 80 kg

1 – Nahiti No Arue 1 232 rep

2 – Paea Powerlifting 1 045 rep

3 – Team My Gym Moz 828 rep



Open (barre à 100 kg)

1- Team My Gym Moz 1 240 rep

2 – Paea Powerlifting 1 223 rep

3 – Huahine Sup Force 1 136



Master (barre à 100 kg)

1 – Huahine Sup Force 771 rep

2 – Paea Powerlifting 582 rep

3 – Tahiti Iti Gym 325 rep

Rédigé par Désiré Teivao le Dimanche 6 Février 2022 à 18:36 | Lu 103 fois