

Deuxième saison pour Tahiti United

Tahiti le 6 octobre 2026. Tahiti United débutera sa deuxième saison en OFC Pro League le dimanche 24 janvier 2027, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, face à South Island United (Nouvelle-Zélande).





L’OFC a officialisé ce jour le calendrier du premier circuit de la saison 2. Tahiti United y disputera trois rencontres en l’espace de sept jours, le 24 janvier 2027 face à South Island United (Nouvelle-Zélande), le 27 janvier 2027 face à Bula FC (Fidji) et le 30 janvier 2027 face à PNG Hekari FC (Papouasie-Nouvelle-Guinée).



Les rencontres se dérouleront en heure locale de Papouasie-Nouvelle-Guinée, soit 20 heures d’avance sur Tahiti.



La saison 2 de l’OFC Pro League débutera le 22 janvier 2027 en Australie. Elle comprendra cinq circuits à travers l’Océanie, avant une phase finale réunissant les huit clubs aux Îles Salomon, du 25 mai au 6 juin 2027.

Premier club de football professionnel de Polynésie française, Tahiti United sera à nouveau le seul club francophone engagé parmi les huit équipes de l’OFC Pro League en l’absence d’engagement d’équipe de Nouvelle-Calédonie.



Le club retrouvera notamment la Papouasie-Nouvelle-Guinée, où il avait disputé le deuxième circuit de la saison inaugurale de la compétition.



Après une première saison historique, cette deuxième campagne constitue une nouvelle étape dans le développement du football professionnel polynésien et dans la présence de Tahiti au sein du football océanien.



« Cette deuxième saison de l’OFC Pro League marque une nouvelle étape pour Tahiti United », note Temaui Crolas Direction générale, Tahiti United. « Après une première campagne qui nous a permis de mesurer les exigences du très haut niveau océanien, nous abordons cette nouvelle saison avec davantage d’expérience, de maturité et d’ambition. Notre objectif est de continuer à progresser sportivement, de renforcer notre identité et de faire de chaque déplacement une nouvelle occasion de représenter fièrement Tahiti et la Polynésie française sur la scène océanienne. »



Lors de la première saison, Tahiti United a alterné les bons résultats et une défaite cuisante contre Melbourne pour s’arrêter aux pieds du dernier carré.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 6 Octobre 2026 à 18:53 | Lu 207 fois



