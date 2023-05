Deuxième édition du concours inter-entreprises ‘Ori@work

Deuxième édition du concours inter-entreprises ‘[email protected]

TAHITI, le 16 mai 2023 - Le concours de danse ‘[email protected] est organisé pour la deuxième fois cette année. Il rassemblera samedi, sur la place To’ata, dix groupes de danse formés par des salariés des sociétés Louis Wane. L’objectif, au-delà de la cohésion et du bien-être au travail, est de reverser des bénéfices à une association qui aide les femmes.



Dix groupes de danse, constitués spécialement pour le concours ‘



250 participants



Le concours ‘

Dix groupes de danse, constitués spécialement pour le concours ‘ [email protected] , vont présenter leurs créations ce samedi place To’ata. Ils s’affronterons dans deux catégories : Hura iti et ‘ [email protected] La première consiste à proposer un ‘aparima, la seconde un ‘aparima, un ‘otea ainsi qu’une prestation en option (haka, ‘orero, api piti, hivinau…). Certains groupes s’exprimeront sur des chansons déjà existantes, mais un certain nombre offrira des prestations originales et de nouvelles compositions.Le concours ‘ [email protected] a eu lieu une première fois en 2019. Il est porté par l’association culturelle Tamarii Mananui qui regroupe des collaborateurs des sociétés Louis Wane. Les groupes de danse sont donc exclusivement constitués de salariés de ces sociétés et peuvent regrouper diverses sociétés au sein d’un même groupe. Par moins de 250 participants sont attendus.

Au-delà de ces objectifs, il s’agit aussi d’aider une association qui prend en charge des femmes dans le besoin .” C’est pourquoi, la plus grande partie des bénéfices de l’événement ‘ Nous avons une idée de qui il s’agira, mais rien n’est encore confirmé ”, annonce Vairea Rouet, la présidente de Tamarii Mananui. Le reste des bénéfices sera reversé à l’association pour lui permettre fonctionner.



“Mais l’essentiel est bien de participer”



Des prix seront remis à l’issue de la soirée. Il y en aura 11 au total (dont trois prix surprise), dont le montant sera compris entre 30 000 et 100 000 Fcfp. “ Mais l’essentiel est bien de participer ”, insiste Vairea Rouet. Les répétitions ont lieu en dehors des heures de travail, souvent à la pause déjeuner. L’événement devait à l’origine être organisé tous les deux ans “ car cela demande beaucoup d’investissement ”, mais le Covid a bousculé les projets de l’association. La prochaine édition aura certainement lieu en 2025.

L’objectif de l’association est de générer de la cohésion au travail et d’encourager les membres à prendre soin de leur santé. Diverses activités sont proposées : va’a, danses en tout genre, randonnées... “.” C’est pourquoi, la plus grande partie des bénéfices de l’événement ‘ [email protected] sera donnée. “”, annonce Vairea Rouet, la présidente de Tamarii Mananui. Le reste des bénéfices sera reversé à l’association pour lui permettre fonctionner.Des prix seront remis à l’issue de la soirée. Il y en aura 11 au total (dont trois prix surprise), dont le montant sera compris entre 30 000 et 100 000 Fcfp. “”, insiste Vairea Rouet. Les répétitions ont lieu en dehors des heures de travail, souvent à la pause déjeuner. L’événement devait à l’origine être organisé tous les deux ans “”, mais le Covid a bousculé les projets de l’association. La prochaine édition aura certainement lieu en 2025.

Pratique



Le samedi 20 mai à 17h30 place To’ata.

Tarif : à partir de 2 000 Fcfp.

Gratuit pour les enfants de moins de 2 ans, sur les genoux d'un adulte.

Billets en vente dans les magasins Carrefour, à Radio 1 et





Le samedi 20 mai à 17h30 place To’ata.Tarif : à partir de 2 000 Fcfp.Gratuit pour les enfants de moins de 2 ans, sur les genoux d'un adulte.Billets en vente dans les magasins Carrefour, à Radio 1 et en ligne

Rédigé par Delphine Barrais le Mardi 16 Mai 2023 à 18:36 | Lu 481 fois