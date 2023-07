"Deux semaines voire plus” avant le retour de l'électricité à Fakarava

Tahiti, le 25 juillet 2023 – Depuis dimanche après-midi, Fakarava souffre d'une coupure totale de courant. La pièce défectueuse provenant du transformateur et qui a provoqué cette panne n'est pas disponible au fenua. Les délais avant un retour à la normale pourraient prendre “deux semaines voire plus” selon le maire de l'atoll, Étienne Maro. Les vols devraient, eux, ne pas être impactés par la coupure.



Les nouvelles de Fakarava ne sont pas bonnes. En effet, la cause de la coupure d'électricité, qui secoue l'atoll des Tuamotu depuis dimanche après-midi, viendrait du transformateur. Si le diagnostic est encore en cours, les délais quant à la réception des pièces de rechange pourraient prendre “deux semaines voire plus” selon Étienne Maro, le tāvana de l'île. “En ce moment même, un agent de notre prestataire d'Electroservice est en train de travailler dessus. Nous devrions savoir avant la fin de la semaine les pièces à commander. Le problème, c'est qu'elles ne seront pas disponibles chez nous. Il faudra faire venir ça depuis l'étranger”, a-t-il ajouté. “Le transformateur, c'est le cœur électrique de Fakarava.” Cette machine permet en effet de moduler la tension délivrée par les gros groupes électrogènes de la mairie, afin de délivrer l'électricité dans les foyers. Cette panne, en pleine saison touristique, tombe au pire moment pour les professionnels du tourisme de l'île. Certains d'entre eux, comme Ravahere de Kori Kori Lodge, pensent même “annuler des réservations” si rien n'évolue rapidement. Si, pour l'instant, la communication entre le maire et les habitants se cantonne à des postes sur les réseaux sociaux, le tāvana a déclaré qu'il faisait de son mieux pour rassurer les habitants, “tous très inquiets”. “Je reçois énormément de coups de téléphone depuis dimanche. Je m'efforce à expliquer à tous la panne”, a-t-il détaillé.



Les groupes électrogènes personnels à la rescousse



Si, pour l'instant, la casse est limitée, c'est bien grâce aux groupes électrogènes de chacun. En apprenant la longueur potentielle de cette panne, “beaucoup de personnes en ont commandé”, a même révélé Étienne Maro. “Il y a aussi beaucoup d'entraide, les gens se débrouillent entre eux.” Et si la station essence de l'île est également fermée en raison de la coupure d'électricité, il n'y aura pas de pénurie de carburant à Fakarava. “Un bateau va arriver demain (aujourd’hui, NDLR), avec de l'essence. La population pourra se constituer un stock important, autant pour leur groupe que pour leur véhicule.” De quoi rassurer un tant soit peu les habitants, soucieux qu'une pénurie de carburant vienne s'ajouter à la situation actuelle déjà complexe pour eux.



Concernant les vols, ceux-ci ne devraient pas être impactés par cette coupure, l'aérodrome possédant un groupe électrogène assez puissant pour assurer le bon déroulement des rotations avec Tahiti et Rangiroa. “La desserte aérienne va continuer de fonctionner”, a assuré le tāvana. À titre d'exemple, entre le 31 juillet et le 15 août, plus de douze avions sont censés se poser à Fakarava.