

Deux semaines de magie et de poésie

Tahiti, le 1er septembre 2026 - Du 4 au 11 septembre, le Grand théâtre de la Maison de la culture va vibrer aux rythmes mystiques et poétiques de la magie.



Pour sa 2ᵉ édition, le festival Te Moe réunit à Tahiti les plus brillants représentants de la magie contemporaine et des arts visuels, venus d’Europe et d’Asie. Ensemble, ils vont construire un spectacle inédit : une œuvre éphémère et unique, née de la rencontre de leurs talents et de leurs univers.



Sous la forme de deux galas différents, la compagnie du Caméléon a décidé de proposer, avec les artistes, deux formats diamétralement opposés.



Les 4 et 5 septembre, les artistes vont proposer un show intégralement créé par leurs soins. De cette création collective va émerger un spectacle qui n’a jamais été produit, et qui ne le sera probablement plus jamais.



L’énergie et le talent des magiciens vont se mettre au service du spectateur dans ce spectacle unique.



Plus qu'une succession de numéros, cette deuxième édition sera donc une véritable création artistique collective. L'Espagne sera bien représentée avec Mario Lopez, champion du monde de magie, maître d'une magie visuelle où les objets semblent vivre leur propre existence, et Miguel Muñoz, également champion du monde de magie, qui proposera une expérience poétique à la frontière du rêve et de la réalité.



À leurs côtés, Fuki, figure majeure de la nouvelle génération de magiciens japonais et champion du Japon de magie, vous fera tourner la tête et les sens avec ses prestations de close-up, où quand le spectateur semble avoir tout compris pour finalement être totalement perdu.



Mais la magie n’est pas que prestidigitation. Zenaïda Alcalde, artiste aérienne de renommée internationale, trapéziste d’exception, fera décoller le public avec elle.



Le 11 septembre, c’est Clément Blouin, déjà présent lors des deux premières soirées de gala, qui prendra la scène pour lui tout seul pour présenter son spectacle : “Magicien, c’est pas un métier”.



Finaliste de “La France a un incroyable talent”, Clément Blouin proposera un spectacle mixte entre magie et stand up, où rires et émerveillements s’entremêleront. “Magicien et humoriste, il développe une approche résolument originale où la magie se met au service du rire, à travers des situations absurdes, un humour décalé et une interaction permanente avec le public”, nous assure la production.



Cette année, le festival Te Moe sera une aventure aussi sensorielle qu’humoristique, histoire de laisser exploser tous les talents du théâtre, du cirque, de la magie et du stand up réunis.

Pratique Les 4 et 5 septembre à 19 h 30

Cinq univers, cinq artistes d’exception



Mario Lopez, champion du monde de magie

Miguel Muñoz, champion du monde de magie

Fuki, champion du Japon de magie, spécialiste du close-up

Clément Blouin, révélation de La France a un incroyable talent 2025

Zenaïda Alcalde, artiste aérienne de renommée internationale



Le 11 septembre à 19 h 30

Retrouvez Clément Blouin dans son seul-en-scène “Magicien, c’est pas un métier”

De la magie, de l’humour, des anecdotes et beaucoup d’interaction avec le public pour un spectacle familial aussi drôle que bluffant.



Au Grand théâtre de la Maison de la culture



Tarifs :

Catégorie 1

Tarif unique : 6 000 francs

Catégorie 2

Tarif : 5 000 francs

Moins de 18 ans, étudiant : 3 500 francs

Moins de 12 ans : 3 000 francs

Pass famille : 14 000 francs

Catégorie 3

Tarif : 4 500 francs

Moins de 18 ans, étudiant : 3 000 francs

Moins de 12 ans : 2 500 francs

Pass famille : 12 000 francs

Les Pass famille sont valables uniquement le vendredi 4 septembre, pour une même famille composée de deux adultes + deux enfants (catégories 2 et 3).



Offre passeport gourmand : une place offerte pour deux places plein tarif achetées valable uniquement en catégories 2 et 3 le vendredi 4 septembre.



Billetterie en vente dans les magasins Carrefour Faa'a, Punaauia, Arue et Taravao, à Radio 1/Tiare FM à Fare Ute et en ligne sur

Cinq univers, cinq artistes d’exceptionMario Lopez, champion du monde de magieMiguel Muñoz, champion du monde de magieFuki, champion du Japon de magie, spécialiste du close-upClément Blouin, révélation de La France a un incroyable talent 2025Zenaïda Alcalde, artiste aérienne de renommée internationaleRetrouvez Clément Blouin dans son seul-en-scène “Magicien, c’est pas un métier”De la magie, de l’humour, des anecdotes et beaucoup d’interaction avec le public pour un spectacle familial aussi drôle que bluffant.Au Grand théâtre de la Maison de la cultureTarif unique : 6 000 francsTarif : 5 000 francsMoins de 18 ans, étudiant : 3 500 francsMoins de 12 ans : 3 000 francsPass famille : 14 000 francsTarif : 4 500 francsMoins de 18 ans, étudiant : 3 000 francsMoins de 12 ans : 2 500 francsPass famille : 12 000 francsLes Pass famille sont valables uniquement le vendredi 4 septembre, pour une même famille composée de deux adultes + deux enfants (catégories 2 et 3).Offre passeport gourmand : une place offerte pour deux places plein tarif achetées valable uniquement en catégories 2 et 3 le vendredi 4 septembre.Billetterie en vente dans les magasins Carrefour Faa'a, Punaauia, Arue et Taravao, à Radio 1/Tiare FM à Fare Ute et en ligne sur www.ticketpacific.pf (frais web : +100 francs par place achetée en ligne).

Rédigé par Bertrand Prévost le Mardi 1 Septembre 2026 à 18:48 | Lu 473 fois



