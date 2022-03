Deux projets obtiennent la défisc nationale

Tahiti, le 10 mars 2021 - La société Texinfine Tahiti, dans le secteur industriel, et l’hôtel Moorea Coconut Beach Resort, dans le tourisme, vont bénéficier de l'aide fiscal de l'État.



La défiscalisation nationale a été accordée à deux projets polynésiens, nous apprend un communiqué du haussariat. Première bénéficiaire, la société Texinfine Tahiti, filiale du groupe français Texinfine, spécialisée dans la recherche et la production de principes actifs issus de végétaux et commercialisant des compléments alimentaires et des produits cosmétiques dont ils sont issus. La filiale locale va acquérir son unité industrielle de recherche et développement en biotechnologies, d'agrotransformation de produits végétaux (algue padine et vanille) et de production de nutraceutiques à Moorea, grâce à l'aide fiscale de l'État. L'investissement, dont la mise en service est prévue en avril 2022, est estimé à 210,4 millions de Fcfp dont 71,7 millions en défiscalisation.



La deuxième défiscalisation est accordée à la construction et l’acquisition d'équipements pour l’hôtel Moorea Coconut Beach Resort. Le programme d’investissement s’élève à 518,7 millions de Fcfp. Il consiste en la construction de 11 bungalows situés à Haapiti ainsi qu’en l’acquisition de biens et d’équipements mobiliers nécessaires à l’exploitation de l’établissement, de catégorie 2 étoiles. La société recevra 136 millions de Fcfp d’aide fiscale. La création de 7 emplois est prévue.

