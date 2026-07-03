

Deux pêcheurs secourus au large de Bora Bora

Papeete, le 09 juillet 2026. Mercredi, en fin d’après-midi, le Centre opérationnel de surveillance et de sauvetage aéromaritimes en Polynésie française (JRCC Tahiti) a été alerté par une famille inquiète de l’absence de nouvelles de deux pêcheurs partis de Bora-Bora à destination de Tupai, le dimanche après-midi. Leur retour était initialement prévu le lundi.





Dès la réception de cette alerte, le JRCC Tahiti, placé sous l’autorité du haut-commissaire de la République en Polynésie française, a planifié les opérations de recherche et de sauvetage. Il a engagé l’aéronef Falcon 50 des Forces armées en Polynésie française, tandis que des messages de relai de détresse étaient diffusés afin de solliciter le concours des navires présents dans le secteur.



Les conditions de recherche étant fortement contraintes de nuit, une zone de recherche déterminée avec l’aide des prévisionnistes de Météo-France a été indiquée à l’aéronef afin d’optimiser les recherches aériennes dès les premières heures du lendemain matin.



Ce jeudi matin, le Falcon 50 a localisé l’embarcation à la dérive avec les deux pêcheurs à son bord, sains et saufs. Aucun navire ne se trouvant à proximité immédiate en mesure de procéder à leur récupération, le JRCC Tahiti a engagé l'hélicoptère inter-administrations Dauphin afin d’hélitreuiller les deux naufragés jusqu’au dispensaire de Vaitape pour une prise en charge médicale. Parallèlement, les coordonnées de l'embarcation ont été communiquées à leur famille afin qu’elle puisse organiser sa récupération.



Le haut-commissaire de la République en Polynésie française salue la réussite de cette opération, rendue possible grâce à l’engagement des moyens de l’État, coordonnés par le JRCC Tahiti.



À cette occasion, il rappelle que toute sortie en mer doit être soigneusement préparée et que les navigateurs doivent disposer d'équipements de sécurité adaptés à leur zone de navigation. Il souligne notamment l'importance de disposer de moyens de communication fiables, en particulier d'une radio VHF, permettant d'alerter rapidement le JRCC Tahiti ou les navires à proximité en cas de difficulté. L'emport d'une balise de détresse satellitaire enregistrée constitue également un moyen particulièrement efficace pour accélérer la localisation et le secours des personnes en détresse.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 9 Juillet 2026 à 13:53 | Lu 350 fois



