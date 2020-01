Deux patrouilleurs pour la Polynésie en 2022 et 2024

Tahiti, 8 janvier 2020 - Deux nouveaux patrouilleurs sont attendus pour renforcer les moyens de surveillance de la Marine nationale en Polynésie française, entre 2022 et 2024.



Comme en font état nos confrères de Radio 1, ce mardi, le ministère des Armées a confié au chantier naval de Boulogne-sur-Mer Socarenam, la réalisation de six patrouilleurs outre-mer. Deux seront basés en Polynésie française. Le premier sera livré en 2022 en remplacement du patrouilleur Arago et le second en 2024.



L’investissement est prévu par la loi de programmation militaire, votée en 2018. Ces six nouveaux patrouilleurs de la Marine nationale viendront en remplacement de la série des P400, qui arrive en fin de vie.



L’annonce de cette commande avait été faite par le président Emmanuel Macron, lors des assises de l’économie de la mer, le 3 décembre dernier à Montpellier. "J’ai décidé de moderniser et de renouveler les capacités navales de nos armées. Comment se faire respecter si nous ne sommes pas présents sur nos propres mers ? Je suis heureux de vous annoncer que la commande de 6 nouveaux patrouilleurs outre-mer [Pom] a été passée par la ministre des armées la semaine dernière", avait déclaré le chef de l’État.



Ces six nouveaux patrouilleurs de la Marine nationale seront dédiés à la surveillance des espaces maritimes, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie et à La Réunion. Ils seront basés à Nouméa, Papeete et Port-des-Galets (La Réunion). Chacun de ces sites sera doté de deux exemplaires.