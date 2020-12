Deux nouveaux restaurants les pieds dans l'eau à Papeete

Situés de par et d'autre de l'esplanade en murets de pierres, les deux restaurants présentent une architecture qui s'inspire des mammifères marins et des grands yachts. Ainsi la couverture du bistrot rappelle un taud de bateau en toile tendue. "C'est pour ça qu'on a ces formes en courbes, ce mélange de béton et de bois, des éléments très ouverts avec des terrasses en porte-à-faux qui donnent l'impression d'être suspendues" commente Alexis Nguyen, l'architecte en charge du projet. Même la décoration intérieure illustre la mer et la croisière, avec un décors qui évoque les cabines des navires.



"Poumon vert", le nouvel ensemble comporte plusieurs motu de verdure. "On a essayé de réintroduire de la végétation, rendre à la nature ce qu'on lui a pris, l'idée c'était d'avoir un front végétalisé, qui puisse faire barrière entre la mer et la ville" explique l'architecte. Posée au bord de l'eau, la petite balade ne craint pas les nuisances du boulevard Pomare. Et les promeneurs pourront désormais s'asseoir en terrasse. Côté marina, le Meherio Tahitian Bistro d’une surface de 571m², propose un restaurant à l’étage et un bar "lounge" en rez-de-chaussée. Capacité d’accueil : 360 personnes. "Avec les mesures sanitaires on pourra accueillir 60 personnes en terrasse et environ 50 au restaurant" indique Robin Coutant.