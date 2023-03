Deux mois de travaux pour rénover la chaussée à Faa'a

Tahiti, le 1er mars 2023 – Des travaux de rénovation des accotements routiers sur la route de ceinture, à Faa'a, entre l'immeuble Air Tahiti et Miklus, débutent ce jeudi soir pour une durée de deux mois.



Les usagers de la route vont devoir composer avec deux mois de travaux sur la route de ceinture à compter de ce jeudi soir. Il s'agit d’un chantier de rénovation de la chaussée et du trottoir côté mer sur plusieurs centaines de mètres entre l'immeuble Air Tahiti et le garage Miklus.



Les travaux de la chaussée seront effectués de nuit, entre 19h30 et 4h30. Durant ce laps de temps, la circulation s'effectuera de manière alternée. Quant à la rénovation du trottoir, elle aura lieu de jour, entre 8 heures et 15 heurs, avec la mise en place d'une déviation temporaire. La plus grande prudence est recommandée aux usagers de la route, automobilistes comme piétons, aux abords de ce chantier.