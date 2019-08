Deux jours de procès pour l’affaire Boiron

PAPEETE, le 26 août 2019 - Dix personnes, dont l’homme d’affaires Thierry Barbion et sa maîtresse, Sabine Boiron, comparaîtront dès demain devant le tribunal correctionnel pour répondre d’atteintes sexuelles sur mineures, de détention de stupéfiants, proxénétisme, corruption et recours à la prostitution de mineures. Le procès, déjà renvoyé à plusieurs reprises, doit durer deux jours.



L’affaire avait été mise au jour en 2012 suite à l’arrestation d’une mineure qui se prostituait en échange d’ice. L’enquête avait permis la découverte de parties fines organisées par une ancienne institutrice du nom de Sabine Boiron et auxquelles participait notamment l’homme d’affaires Thierry Barbion et le propriétaire du Ute Ute, Marc Ramel. Ces soirées étaient organisées sur fond de trafic d’ice et de prostitution de mineures.



Le procès de cette retentissante affaire s’ouvrira dès demain pour deux jours. Dix prévenus comparaîtront devant le tribunal correctionnel dans le cadre de ce dossier qui comporte deux volets, l’un sur la partie stupéfiants et l’autre, sur les faits de nature sexuelle. L’homme d’affaires Thierry Barbion sera jugé pour recours à la prostitution de mineur et corruption de mineur de 15 ans. Son ancienne maîtresse, Sabine Boiron devra quant à elle répondre de proxénétisme aggravé, trafic de stupéfiants et cession ou offre de stupéfiants à un mineur en vue de sa consommation personnelle.