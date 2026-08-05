

Deux grands excès de vitesse en quelques heures sur le front de mer

Tahiti le 1er septembre 2026. La police nationale de Papeete a publié ce mardi soir un communiqué sur deux grands excès de vitesse constatés à quelques heures d'intervalles, au même endroit. 128 KM/H et 110KM/H sur une route limitée à 50.





"Même secteur, même journée, même danger", écrit la DTPN ce mardi soir.



Le matin, en sortie de ville en direction de la RDO, les motocyclistes de la DTPN987 ont relevé à 09h30, 128 km/h au lieu de 50 et à 13h30, 110 km/h au lieu de 50, soit +78 km/h et +60 km/h.



"À ces vitesses, une erreur, un imprévu, un piéton, un véhicule qui surgit… et les conséquences peuvent être irréversibles", commente la DTPN. "La route n’est pas un circuit. La vitesse n’est pas un défi. Et personne ne repart en arrière après un accident" concluent les policiers.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 1 Septembre 2026 à 21:55 | Lu 3093 fois



