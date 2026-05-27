

Deux enfants retrouvés morts dans une voiture à Carpentras en pleine canicule

Tahiti le 22 juin 2026. Deux enfants, âgés de 2 et 4 ans, ont été retrouvés morts lundi après-midi dans la voiture familiale sur un parking résidentiel à Carpentras en pleine canicule (Vaucluse), a indiqué le parquet.





"Les causes de la mort sont à déterminer mais la piste de la canicule est privilégiée", a déclaré à l'AFP la procureure de Carpentras, Hélène Mourges.



La mère des enfants a été prise en charge par les secours et n'a pas encore été entendue, a précisé la magistrate.



Les enquêteurs tentaient d’établir les circonstances ayant conduit les deux enfants à se retrouver dans la voiture. Selon une source proche de l’enquête, la mère aurait livré plusieurs versions des faits.



Le véhicule était stationné dans la cour de la maison parentale au sein d'une résidence composée d'habitations individuelles, située dans le quartier du Bois de l'Ubac, à l'ouest de la ville.



Depuis sa fenêtre, Amandine Mighali, une voisine, vu "les allers-retours" des pompiers et du Samu.



"Je suis choquée", a déclaré à l'AFP cette mère de six enfants. "On se connaît pratiquement tous, on les (enfants, NDLR) entendait souvent. Ils avaient la joie de vivre", ajoute-elle.



Les pompiers du Vaucluse ont indiqué à l'AFP avoir découvert "deux enfants en arrêt cardiovasculaire après avoir reçu un appel vers 13H20".



La France est confrontée à une vague de canicule avec 54 départements placés en vigilance rouge par Météo-France.



Cette canicule, après une première en mai, est d'une intensité "exceptionnelle, similaire à celle d'août 2003" qui avait fait près de 15.000 morts en France, "mais de durée encore incertaine", selon l'institut météorologique.



Dimanche, trois personnes âgées sont décédées à leur domicile en Gironde en raison des fortes chaleurs, selon la préfecture. Au moins 13 personnes se sont noyées au cours du week-end en France, selon la Sécurité civile.

Rédigé par AFP le Lundi 22 Juin 2026 à 10:41 | Lu 996 fois





