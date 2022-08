Deux conjoints violents jugés aux assises

Tahiti, le 25 août 2022 – La troisième session de la cour d’assises pour 2022 va s’ouvrir le 5 septembre prochain. Outre deux dossiers de viols sur mineurs qui seront examinés à huis-clos, les jurés devront juger deux hommes, l’un poursuivi pour des violences commises sur sa compagne qui en a gardé une infirmité permanente, l’autre pour avoir tenté de tuer sa conjointe en l’étranglant.



Quatre affaires vont être jugées lors de la troisième session d’assises de l’année qui s’ouvrira le 5 septembre prochain au palais de justice de Papeete. Alors que deux de ces quatre dossiers –portant sur des faits de viols sur mineurs– seront examinés à huis-clos, les jurés devront également juger deux hommes, l’un poursuivi pour une tentative de meurtre sur sa conjointe, l’autre pour avoir frappé sa femme et lui avoir ainsi causé une infirmité permanente.



Cette dernière affaire sera examinée les 5 et 6 septembre. Un homme de 57 ans sera jugé pour des faits commis en décembre 2019 à Papeete. Alors que sa femme était ivre, l’accusé l’avait violemment frappée. La victime avait survécu aux coups mais elle avait gardé de lourdes séquelles parmi lesquelles la perte d’une grande partie de sa vision et une épilepsie post-traumatique. Fait surprenant : l’individu n’a jamais fait de détention dans le cadre de cette affaire et il vit toujours avec la victime qui n’a pas souhaité se constituer partie civile pour le procès. Pour ces violences volontaires ayant entraîné une infirmité permanente, le quinquagénaire encourt vingt ans de prison.



Perpétuité encourue



La seconde affaire, portant sur une tentative de meurtre, avait eu lieu le 31 août 2019 à Papeete. En couple depuis trois ans avec sa compagne dans le cadre d’une relation mouvementée, un homme alors âgé de 24 ans n’avait pas supporté d’apprendre qu’elle était partie en voyage à Hawaii avec un autre homme. Le jour des faits, il s’était donc rendu chez la victime muni d’un couteau. Constatant qu’elle était au téléphone avec un autre individu, le jeune homme s’était mis à frapper sa compagne. Il l’avait ensuite étranglée durant plusieurs minutes. Constatant que sa conjointe avait perdu connaissance, l’accusé était sorti du domicile et avait demandé au voisin d’appeler la police. L’homme, qui sera donc jugé pour tentative de meurtre du 9 au 10 août prochain, encourt la réclusion criminelle à perpétuité.



Notons par ailleurs qu’après trois ans d’arrêt liés à la crise sanitaire, les jurés de la cour d’assises vont de nouveau pouvoir visiter la prison de Nuutania avant le début de la session.