Deux concours ouverts aux artistes en herbe

TAHITI, le 25 avril 2022 - Le concours les Voix des Outre-mer et celui de théâtre des Outremers organisé par l’Académie de l’Union à Limoges sont lancés. Les candidats polynésiens peuvent y participer. Vous avez jusqu’au 31 mai.



Être passionné par le chant, quel que soit le style et vouloir promouvoir ses racines ultramarines, telles sont les motivations recherchées par les organisateurs du concours Voix des Outre-mer. Ce concours, lancé il y a cinq ans par Fabrice di Falco, Julien Leleu (lire aussi former des talents d’outre-mer en leur offrant une chance de découvrir leur passion et de se familiariser avec les règles rigoureuses qui priment dans les conservatoires ". Les organisateurs annoncent : " Nous recherchons des chanteurs qui répondent à tous les critères de la musique afin de leur permettre de faire valoir leurs dons auprès d’un jury composé de professionnels ".



Trois Polynésiennes ont déjà été repérées. Tinalei Mahuta a participé au concours de chant lyrique en France en janvier 2021, elle a été lauréate du prix d’encouragement autodidacte. Laetitia Jullian et Lylia Ayman ont également participé à ce concours mais en janvier 2022. Qui seront les prochains candidats ?



Pour participer au concours il faut présenter un air au choix : opéra, musique traditionnelle pour rendre hommage au patrimoine culturel ou tout autre style (musique religieuse, mélodie française, lieder, variété française, jazz, pop, zouk, …). Un formulaire en ligne est disponible. Il n’y a pas de restriction d’âge.



Après les sélections, les lauréats suivront un parcours de perfectionnement via des masterclasses animées par Fabrice di Falco et son équipe dans chaque territoire. Ces masterclasses sont gratuites. Des finales territoriales sont organisées puis une finale nationale à Paris est prévue, elle aura lieu début 2023.

Étudier le théâtre en France Le concours de théâtre des Outremers organisé par le conservatoire artistique et l’école nationale de théâtre de Limoges est ouvert aux jeunes dans l'année de leurs 18 ans et jusqu'à 24 ans, passant leur baccalauréat ou ayant déjà validé ce diplôme. Une possibilité d'inscription au concours est offerte pour les élèves de 17 ans, avec accord parental et l'obligation de passer le baccalauréat durant l'année de formation. Ce concours, organisé dans chaque territoire d’outre-mer, est une porte d’entrée à l'école préparatoire supérieure aux concours nationaux des grandes écoles de théâtre.



Les candidats doivent présenter une scène dialoguée puis un parcours libre avant un entretien avec le jury sur une durée totale de 16 minutes. La scène dialoguée (3 minutes) est une scène présentée à deux, préalablement travaillée avec un partenaire et piochée dans le répertoire d’œuvres théâtrales classiques (avant 1950) ou contemporaines (après 1950) françaises ou étrangères.



Le parcours libre (3 minutes) est plus personnel, présenté seul (la présence de musiciens est autorisée), révélant des facettes de la personnalité du candidat ou des talents non dévoilés lors du passage de la scène dialoguée. La forme et le contenu sont libres : fable, poème, chant, danse, musique, improvisation, marionnettes, etc.



L’entretien, enfin, permet au jury de mieux comprendre les motivations, la capacité à entreprendre une année de travail intensive et rigoureuse, loin des proches, coupé des repères habituels, etc. ainsi que les difficultés nécessitant un accompagnement, au besoin.



La première lauréate de ce concours, Mahealani Amaru, est en passe de devenir comédienne professionnelle.



Pratique



Inscription au concours Voix des Outre-mer jusqu’au 31 mai. Envoyez : une photo, une courte biographie, une vidéo d’un morceau de votre choix. https://voixdesoutremer.com.



Audition du concours théâtre des Outremers le mardi 31 mai au Conservatoire artistique de la Polynésie française. La clôture des inscriptions au concours est fixée au lundi 23 mai.

Inscriptions et renseignements au conservatoire : 40 50 14 14,

Le concours est par ailleurs l'occasion pour les élèves des classes de théâtre, les professeurs et artistes du conservatoire toutes disciplines confondues, de rencontrer la professionnelle Carolina Pecheny qui viendra donner une série de cours et de masterclasses la semaine précédant le concours, et qui participera au jury de sélection du concours.



