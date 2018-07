MAHINA, le 20 juillet 2018. Début août, deux grandes compétitions internationales de taekwondo se dérouleront à Mahina.



Deux compétitions internationales de taekwondo seront organisées prochainement en Polynésie. Le fenua va accueillir, le 3 août , la seconde President’s Cup – Oceania Region 2018 et, les 4 et 5 août, la huitième Oceania Taekwondo Championships et la troisième Oceania Para open 2018. Ces deux rendez-vous importants dans le monde du taekwondo se dérouleront dans la salle omnisports de la commune de Mahina.

La President’s Cup réunira de très grands champions de taekwondo. Outre la Polynésie française, les pays participants sont la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Calédonie, l’Australie, la Lituanie, les Etats-Unis, la France, le Bénin, le Japon, l’Allemagne, la Finlande, le Porto Rico ou encore l’Inde.

Les Oceania, pour leur part, réuniront l’ensemble des adeptes du taekwondo dans le Pacifique. Les pays participants sont ainsi l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.

Dans le Pacifique, en Taekwondo, Tahiti est en tête. En 2015, lors des Jeux du Pacifique, la Polynésie française a ainsi obtenu la première devant l’Australie et la Nouvelle-Zelande. Au niveau international, les athlètes polynésiens se situent aussi parmi les meilleurs, avec notamment Anne Caroline Graffe et Raihau Chin.