

Deux candidats pour un siège à Tiarei

Tahiti le 25 mars 2026 – Arrivé troisième à Tiarei, derrière Dauphin Domingo et Henri Flohr, au premier tour des municipales, Émile Paofai a décidé de candidater pour être le maire délégué de cette commune associée, malgré son alliance avec Dauphin Domingo au second tour. Ce dernier, qui estime que le siège lui revient, considère cela comme “un manque de respect par rapport aux électeurs”.



L’installation du nouveau conseil municipal à Hitiaa o te ra et notamment le tāvana délégué de Tiarei risque probablement d’être “houleuse”, vendredi, nous confie un des colistiers de la liste d’union.



Rappelons qu’au premier tour, sur la vaste commune de Hitiaa o te ra, Henri Flohr a obtenu 2 126 voix, Dauphin Domingo 1 253 voix, Émile Paofai 541 voix et Camélia Taupo Papin 446 voix. Rappelons également que lors de ce tour de scrutin, la liste de Dauphin Domingo est arrivée en tête à Tiarei avec 628 voix, suivie de celle conduite par Henri Flohr (327 voix), devant la liste conduite par Émile Paofai en troisième position (306 voix), Camélia Taupo Papin fermant la marche avec 132 voix.



Avec l’objectif d’un “changement”, ces trois dernières listes ont fait alliance au second tour contre Henri Flohr. La manœuvre n’a pas suffi puisque ce dernier a gagné la majorité des suffrages, obtenant 2 829 voix et décrochant 27 sièges au sein du conseil municipal. La liste d’union menée par Dauphin Domingo avec leur 2 057 voix bénéficie quant à elle de six sièges. Quant au Tavini huiraatira, représenté par Vincent Maono, il disparait du conseil municipal de Hitiaa o te ra.



Rappelons enfin que le code général des collectivités territoriales prévoit que la fonction de maire déléguée soit assurée par un candidat de la liste arrivée en tête dans la commune associée.



Mais, alors que l’investiture du maire délégué de Tiarei doit avoir lieu vendredi prochain, certains colistiers de la liste d’union ne cachent pas leur agacement, puisque finalement Émile Paofai compte également candidater comme maire délégué de Tiarei, face à sa tête de liste, Dauphin Domingo.



“Il faut que Émile Paofai se rappelle qu’il est arrivé troisième à Tiarei donc on ne comprend pas pourquoi il va aussi présenter sa candidature. En plus c’est lui qui est venu vers Dauphin Domingo dès le lendemain du premier tour. Il faut qu’il respecte les électeurs de Tiarei qui ont clairement voté pour Dauphin Domingo”, assure un des jeunes colistiers qui dû céder sa place, comme d’autres, afin que Émile Paofai et Raita McCarthy puissent intégrer la liste d’union “alors qu’à Tiarei on n’avait pas besoin de céder nos places. On est vraiment fâchés. Emile Paofai nous a confié que ce sont les McCarthy qui l’ont poussé à se présenter”.

“J’ai le droit de mettre mon nom” Contacté Émile Paofai, très gêné aux entournures, confirme qu’il posera sa candidature “le jour du vote. J’ai le droit de mettre mon nom”, insiste-t-il. Ce dernier utilise comme tout le monde le rempart de son groupe et assure sans ambages que “ce n’est pas moi qui ai décidé, c’est notre groupe A here ia Hitiaa o te ra”.



Il rappelle ensuite qu’au premier tour il a obtenu 541 voix et qu’au second tour, avec la fusion, la liste commune avec Dauphin Domingo et Camélia Taupo Papin a obtenu 2 075 voix. “Nos voix sont toujours là. On a eu trois sièges dont deux sièges pour Domingo Dauphin et un siège pour moi avec mes 541 voix. Et dans notre groupe je suis le seul à entrer dans le conseil municipal (…). Heureusement que nous étions là quand même ”, insiste-t-il.



L’élu réfute le fait que candidater pour être le maire délégué de Tiarei soit le fait d’une “convoitise” : “Nous voulons que notre commune avance, c’est tout. Je n’ai passé aucun accord avec Henri Flohr peut-être bien que Dauphin en a passé un avec Henri, comme ils s’entendent bien entre eux.”



Il reconnaît qu’au premier tour des municipales Dauphin Domingo l’a devancé de 712 voix et assure que “si on était allé chacun de son côté, on aurait perdu de toute façon et même en s’unissant on a perdu contre Henri Flohr. Il faut l’accepter”.

“Un manque de respect par rapport aux électeurs” Contacté mercredi, Dauphin Domingo explique que “si [Émile Paofai] avait obtenu plus de voix que moi, j’aurais respecté et cela aurait été normal qu’il candidate pour être maire délégué”. Il dit aussi comprendre aujourd’hui pourquoi Émile Paofai n’a pas répondu à ses différents appels lundi. “Ensuite il m’a annoncé qu’ils se sont réunis et qu’il va également candidater. Je lui ai dit qu’on n’aurait alors pas dû s’allier car tous ont dit, même lui d’ailleurs, les yeux dans les yeux, qu’ils allaient tous me soutenir et aujourd’hui il retourne sa veste”.



Dauphin Domingo regrette ce comportement mais reconnait qu’Émile Paofai “est libre de le faire et si la majorité vote en sa faveur c’est leur droit aussi. Mais la conclusion c’est qu’au final c’est la voix des électeurs qu’il ne respecte pas et qui va être détournée. Et cela il devra l’assumer car c’est un manque de respect par rapport aux électeurs”.



Finalement pour certains à Tiarei ce retournement de veste n’est pas une surprise puisqu’en 2014, Émile Paofai était sur la liste de Dauphin Domingo, puis le mandat suivant avec Henri Flohr avant de démissionner quelques mois plus tard. “Il avait d’ailleurs demandé en échange une place pour un membre de sa famille à la commune”, indique un des colistiers de la liste d’union.



Interrogé sur ce dernier point, Émile Paofai a préféré botter en touche : “Je n’ai pas envie de répondre à cette question car je n’ai pas envie de retourner en arrière et, de toute façon, je n’ai pas de réponse à donner. Je préfère me concentrer sur ce qui va se passer vendredi”. Vendredi, justement, où, fort de sa majorité de 27 élus au conseil municipal, un boulevard s’ouvre devant Henri Flohr pour enfoncer le clou en choisissant qui des deux sera le maire délégué de Tiarei.

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Mercredi 25 Mars 2026 à 20:23 | Lu 998 fois



