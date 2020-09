Deux baleines entravées par des cordes

Tahiti, le 14 septembre 2020 - Deux baleines à bosse, des juvéniles, sont en difficulté. Elles ont été observées ces derniers jours entravées par des cordes. La première a un morceau de "poito" accroché à sa nageoire pectorale gauche, tandis que la seconde, elle, a carrément une corde autour de son corps et de ses deux nageoires pectorales. La Direction de l’environnement demande aux observateurs de leur signaler leurs présences pour leur venir en aide.



Deux baleines sont victimes de la pollution de la mer. En effet, la Direction de l’environnement (Diren) a reçu plusieurs signalements ces derniers jours de deux baleines à bosse juvéniles, en difficulté à cause de cordes qui les entravent. Le premier signalement concerne un juvénile qui a été observé vers Moorea le 6 septembre dernier avec un "poito" accroché à sa nageoire pectorale gauche. Avec l’accord de la Diren, la société Moorea Ocean Adventures et l’association Océania sont intervenues, elles ont pu retirer une partie de l’engin de pêche. Toutefois, une corde d’environ un mètre est toujours autour de la nageoire pectorale gauche du mammifère marin. L’animal a pris ensuite la direction de Maiao.



Plusieurs signalements ont été également faits ces derniers jours au large de Tahiti pour un autre juvénile. Le pauvre mammifère se retrouve avec une épaisse corde lui entravant le corps et les deux nageoires pectorales. Malgré plusieurs tentatives menées par les équipes de la Diren, avec l’aide de la gendarmerie nautique, d’un club de plongée et de l’association Ma'o mana foudation, les sauveteurs n’ont pas réussi à délivrer la baleine de ses liens.