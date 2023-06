Deux associations polynésiennes lauréates de l'Initiative Kiwa

Tahiti, le 20 juin 2023 - L'agence française de développement (AFD) a dévoilé ce mardi les cinq lauréats de son initiative Kiwa, lancée dans les territoires d’outre-mer. Parmi les vainqueurs, deux associations polynésiennes qui œuvrent pour la protection de l'environnement vont recevoir une subvention.



L'agence française de développement (AFD) a présenté ce mardi, dans ses locaux, les cinq lauréats de son appel à projets dans les territoires d'outre-mer en 2021, dans le cadre de son initiative Kiwa. Pour rappel, ce programme, créé en 2020, a pour objectif de renforcer la résilience des écosystèmes, des communautés et des économies des îles du Pacifique au changement climatique. Ainsi, elle octroie des subventions à des associations œuvrant pour la protection de l'environnement, mais également une assistance technique et un accompagnement tout au long de la durée de vie des projets. Pour cet appel à projets, ce sont au total 44 propositions qui ont atterri sur le bureau du comité de pilotage de Kiwa.



Deux associations polynésiennes – Pu tahi haga no Ganaa, qui s'occupe de la préservation de la ressource en eau sur l'atoll d'Anaa dans les Tuamotu, et Vaiku’a i te manu o Ua Huka, qui se concentre sur la protection de la biodiversité de l'île des Marquises – figurent parmi les lauréats. Les trois autres vainqueurs sont des associations néo-calédoniennes.



Focus sur les projets polynésiens



Pour remporter l'appel à projets lancé par Kiwa, les deux associations locales ont dû présenter chacune un projet bien précis. Avec son projet nommé Aru Komo, l'association d'Anaa a pour objectif de mieux comprendre et par conséquent préserver la ressource en eau de l'atoll. “On a toujours voulu faire une étude sur la dynamique hydraulique de l'atoll, mais on ne trouvait pas de financement jusqu’à ce que l'opportunité se présente avec cet appel à projets”, a expliqué Joana Hauata, la secrétaire du bureau de l'association, qui était présente ce mardi dans les bureaux de l'AFD. Pu tahi haga no Ganaa mènera également une action de restauration d'une forêt naturelle sur le corail dans une zone de conservation prioritaire de l'atoll. 11,4 millions de Fcfp ont été octroyés à l'association pour mener à bien ce projet.



Du côté des Marquises, le projet de Vaiku’a i te manu o Ua Huka se nomme Protect Ua Huka. La subvention délivrée par Kiwa est de 10,5 millions de Fcfp. Le projet a pour mission d'empêcher l'introduction d'espèces extérieures envahissantes, comme le rat noir, qui représente une menace pour les oiseaux endémiques. “On veut préserver deux de nos oiseaux endémiques, la perruche bleue et le monarque iphis. Par conséquent, on va lutter contre l'introduction du rat noir, car on est l'une des trois seules îles où il n'est pas présent. On va également mener des actions de reforestation et d'éradication d'espèces envahissantes déjà présentes comme les chats sauvages”, a détaillé Chloé Brown, cheffe de projet de l'association Vaiku’a i te manu o Ua Huka qui avait également fait le déplacement pour l'occasion. Les deux projets ont vocation à se terminer en 2024, un état des lieux de leur avancement sera réalisé à ce moment-là.