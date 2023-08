Deux artistes polynésiens en Nouvelle-Zélande

Tahiti, le 29 août 2023 - Here, ancienne élève du Centre des métiers d’art et Tokainiua Devatine enseignant ont participé à une exposition à la galerie Fresh de Ōtara en Nouvelle-Zélande. Une opportunité pour rencontrer des artistes océaniens.



Here a été contactée en juin 2022 par Aimée Ratana de Nouvelle-Zélande et Shane Andrew des îles Cook. Ils sont les instigateurs d’une exposition qui s’est tenue à la galerie Fresh de Ōtara, Nouvelle-Zélande, du 3 juin au 22 juillet. L’événement a été organisé sous le thème “Taura Pito, Kaula Piko – Ancestral Ties That Binds Us”. “J’avais eu l’occasion de les rencontrer lors de ma formation au Centre des métiers d’art”, indique Here.



L’exposition “Taura Pito, Kaula Piko – Ancestral Ties That Binds Us” s’inscrit dans une continuité, dans la dynamique de Pūtahi mis en place à partir de 2010 à Tahiti par Viri Taimana, Donn Ratana et Here. Cette démarche consiste en une rencontre d’artistes océaniens afin de permettre des échanges pour nouer des liens.

Un besoin de ressérer les liens Here a proposé des bijoux (un plastron, deux camés, trois bracelets) et des impressions numériques sur plexiglass (cinq pièces). “Lors de nos échanges avant l’exposition nous parlions du fait que la période Covid avait déconnecté les gens et l’un des objectifs de cet événement était justement la reconnexion entre nos îles, nos liens.” Here a donc créé autour de l’idée de connexion. “Ce qui est important à mon sens, c’est la connexion à la nature, à notre nature. J’ai donc articulé mes pièces autour de ce sujet. La connexion à la mer, à la terre, à la spiritualité, aux gens, à la joie.”



Ce projet lui a permis de retrouver les personnes qui l’ont confortée dans son choix de vie. Elle a aussi eu l’opportunité d’exposer en Nouvelle-Zélande pour la première fois, de rencontrer des personnes “intéressantes et intéressées”. “À chacune des rencontres avec cette famille d’amis artistes, je me sens faire partie d’une mémoire et une identité collective. Je suis Tahitienne et je me retrouve avec eux, enfant de l’océan. Ce que je retiens de cette aventure c’est une reconnaissance et l’envie de continuer de créer.”



Elle a participé à cette exposition avec Tokainiua Devatine, enseignant au Centre des métiers d’art. Ce dernier a présente une douzaine d’œuvres dans différents médias : impression 3D, sculpture sur bois, photographie, peinture…



Rédigé par Delphine Barrais le Mardi 29 Août 2023 à 16:12