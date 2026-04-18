

Deux ans de sursis pour avoir agressé sa nièce

Tahiti, le 29 avril 2026 - Un mécanicien de 56 ans a été jugé mardi en correctionnelle pour avoir imposé des agressions sexuelles à sa nièce. Le prévenu, qui a invoqué un complot familial, a finalement été condamné à deux ans de prison avec sursis.



Un mécanicien de 56 ans, placé sous contrôle judiciaire, a comparu mardi devant le tribunal correctionnel pour répondre d'agressions sexuelles commises sur sa nièce alors que cette dernière était mineure. L'affaire avait été mise au jour lorsque la belle-sœur du prévenu avait porté plainte en expliquant que sa fille, alors âgée de 10 ans, avait subi des atteintes sexuelles perpétrées par le quinquagénaire entre mai et juillet 2023 à Tahiti. Selon les déclarations de la victime, le prévenu lui aurait notamment montré son sexe plusieurs fois. Il l'aurait également caressée.



Interrogé à la barre du tribunal mardi, le prévenu a catégoriquement nié les faits à plusieurs reprises en répétant qu'il n'avait jamais rien fait. Le président du tribunal lui a cependant opposé que l'expert psychologue qui avait examiné la victime avait relevé que cette dernière était traumatisée et souffrait d'un certain mal-être. Le mis en cause a cependant maintenu qu'il était innocent tout en expliquant que la victime n'avait pas forcément menti. L'homme a finalement été condamné à deux ans de prison avec sursis. Il devra se faire soigner et aura l'interdiction d'entrer en contact avec la victime.



Rédigé par Garance Colbert le Mercredi 29 Avril 2026 à 07:45 | Lu 713 fois



